На старом мосту через Чусовую в Перми начался демонтаж плит Параллельно идёт работа по усилению пролётных строений

Константин Долгановский

В министерстве транспорта Прикамья рассказали о ходе работ на Чусовском мосту в Перми. Как сообщили в ведомстве, на старом мосту рабочие приступили к демонтажу плит, работа будет идти от пятой опоры до первой.

Согласно проекту реконструкции, параллельно подрядная организация усиливает пролётные строения 2-3 и 3-4 с помощью дополнительных продольных рёбер из уголков из стали на высокопрочных болтах.

На парковке у кладбища «Банная гора» уложен нижний слой асфальта, обустроен заезд к погосту и тротуары. На участке вблизи поворота на Чусовской водозабор устроено земляное полотно, уложен щебень, участок заасфальтирован. Идёт подготовка к укладыванию второго слоя асфальта и установке разделительных блоков «Нью Джерси».

Кроме того, обновлено покрытие на ул. Корсуньской, на подъездах к мосту фрезеровано старое покрытие и уложено новое. К завершающему этапу работ приступили на железнодорожном переезде — здесь ведётся выправка рельсошпальной решетки.

Напомним, что в ночь на 3 октября — с 01:00 до 06:00 — проезд по автодороге Пермь—Березники будет временно прекращён в связи с монтажом пешеходного моста.

