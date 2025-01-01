К демонтажу плит на старом Чусовском мосту в Перми приступят в начале сентября Для разбора привезут 80-тонный колёсный кран Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К демонтажу бетонных плит на старом мосту через Чусовую в Перми планируется приступить в первой декаде сентября. В краевом минтрансе рассказали, что для разбора необходим кран, который будет поднимать и перемещать разрезанные плиты. При этом он должен иметь определённый вес и габариты, чтобы мост смог его выдержать.

«У предыдущего подрядчика проектировщик согласовывал одну технику для демонтажа мостовой части. У новой организации техника другая. Первый кран после проведённых расчетов не подошёл. Подрядчик заявился с другим вариантом — проектировщик снова ушёл проводить расчёты. В Дирекции дорожных концессий отмечают, что сейчас проектировщик новый вариант согласовал, 80-тонный колёсный кран привезут на мост в ближайшее время», — пояснили в ведомстве.

Министерство транспорта Пермского края

После смены генподрядчика рабочие выполнили на объекте все работы, которые можно было выполнять без существенной корректировки проекта. В данный момент с моста уже убран асфальт, освещение, ограждение и гидроизоляционный слой. Для дальнейших работ обустроены страховочные опоры, подмости и техпроходы.

Минтранс также поделился подробностями об остальных работах, которые ведутся в рамках проекта. Тротуары будут обустроены на протяжении всех подходов, в данный момент уже завершены работы в районе ул. Корсуньской — в сторону Голованово, заасфальтирован тротуар в районе съезда к Пальникам с правой стороны, в сторону Перми, работы ведутся в сторону п. Банная Гора, тротуар обустроят на всём протяжении кладбища.

Министерство транспорта Пермского края

На участке Восточного обхода — от поворота на Чусовской водозабор до автозаправки «Лукойл» — не хватало верхнего слоя асфальта, чтобы запустить движение. Сейчас покрытие уложено, установлены новые дорожные знаки, идёт согласование новой схемы дорожного движения. На протяжении всего участка установят разделительные блоки «Нью-Джерси».

Ведётся устройство асфальта на участке от заправки до ж/д переезда. После окончания работ здесь откроют движение, но закроют противоположный участок для укладки недостающего слоя асфальта. Запуск участка намечен на конец сентября.

Министерство транспорта Пермского края

На ж/д путепроводе подрядчик 27 августа приступает к устройству контактной сети. Нечётная сторона была демонтирована, на её месте построена новая часть путепровода, пока поезда ездят по чётному пути. После переключения будут демонтированы чётная сторона и балка, мешающая автомобилистам проезжать на новый мост по прямой.

Ранее стало известно, что работы на Чусовском мосту требуют дополнительных вложений в размере 3,1 млрд руб. По итогам корректировки проектно-сметной документации в части технических решений было предложено увеличить финансирование проекта на 2027 год.

Министерство транспорта Пермского края

