В Перми началось строительство второй очереди моста на улице Революции Работы планируется завершить через два года

Пресс-служба правительства Пермского края

На Средней дамбе Перми стартовал первый этап строительства второй очереди мостового перехода. На отведённой территории уже разместили строительную технику и бытовки для персонала, пишет ВЕТТА.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», работами займётся АО «Уралмостострой». По плану реализации проекта исполнитель работ произведёт расширение моста, проходящего над Егошихой. Вместо нынешних четырёх полос организуют шесть — по три в каждую сторону. Окончание всех работ намечено на осень 2027 года.

Длина модернизируемого отрезка дороги составит 257 м. Общая стоимость контракта оценивается в 1,7 млрд руб.

Напомним, эксплуатируемая в настоящее время часть моста на Средней дамбе была построена в 2003 году.

