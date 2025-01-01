Алёна Бронникова На остановки по проекту «Пермского наземного метро» выделят 0,5 млрд рублей Деньги в бюджете предусмотрят в 2026 и 2028 годах Поделиться Твитнуть

На обустройство остановок в рамках реализации проекта «Компактный город» в Перми в 2026 и 2028 годах в региональном бюджете запланировано более 0,5 млрд руб. В пояснительной записке к проекту бюджета до 2028 года отмечается, что средства будут направлены на обустройство объектов инфраструктуры пригородного ж/д транспорта при условии софинансирования 50 на 50.

«Предоставление субсидии ОАО РЖД в целях возмещения части затрат на строительство двух остановочных пунктов (о.п. Попова и Пермь I) в 2026 году 178 млн руб. Осуществление капитальных вложений на обустройство одного остановочного пункта в 2028 году 384,7 млн руб.», — сообщается в документе.

Отмечается также, что объём средств определён на основании сметной (оценочной) стоимости работ с учётом софинансирования расходного обязательства.

Напомним, весной на заседании Совфеда по инвестиционному потенциалу Пермского края обсудили планы по внедрению проекта наземного метро в Перми. Для улучшения транспортной системы в краевом центре планируют создать 46 остановок между Пермью и Краснокамском, два пересадочных узла, пять остановок на Пермском кольцевом маршруте, шесть ж/д развязок, новые участки протяжённостью 11,38 км и запустить четыре новых маршрута.

Реализация запланирована на 2022-2030 годы. На начало проекта в 2021 году инвестиции оценивались в 28,3 млрд руб., сейчас ожидается, что сумма вырастет.

Предварительная стоимость строительства пассажирских платформ высокого типа на остановочных пунктах «Пермь I» и «Ул. Попова» оценивалась в 586 млн руб. Срок ввода объектов — 2026 год.

К строительству остановки «Ул. Попова» между станциями Пермь I и Пермь II приступили в 2024 году, на Перми I — в 2025-м. Год назад надземный переход, ведущий через ж/д пути от станции Пермь I к территории у Завода Шпагина, был закрыт. В РЖД сообщали, что это связано с началом ремонтных работ. Здесь будет построен крытый надземный переход со сходами со стороны ул. Советской — к новой платформе на станции, со стороны ул. Монастырской — к зданию вокзала.

Позже стало известно, что над ж/д путями будет построен дополнительный крытый пешеходный переход, который позволит зайти на территорию культурного пространства «Завод Шпагина» со стороны набережной Камы.

В краевом бюджете на строительство надземного пешеходного перехода «Шпагина» на 2027 год будет заложено 400 млн руб.

