Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Планируется дополнительный вход на территорию «Завода Шпагина» в Перми Крытый мостовой переход пройдёт над железной дорогой

По информации «Нового компаньона», на территорию культурного пространства «Завод Шпагина» можно будет зайти со стороны набережной Камы. Для этого планируется строительство крытого пешеходного перехода над ж/д путями.

О возможных планах рассказала «Новому компаньону» директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. По словам руководителя учреждения, переход, скорее всего, будет выходить на территорию бывшего завода между новым зданием галереи и музеем «Пермский период», который расположится в бывшем заводском цехе «Литера Д1».

Ранее, 1 августа 2024 года, о планах строительства перехода сообщал на заседании правительства Пермского края глава регионального министерства транспорта Сергей Вешняков. По его словам, проект реализауется совместно с ОА РЖД.

