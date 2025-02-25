Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей «Пермский период» будет принципиально отличаться от «Музея пермских древностей» Состоялась презентация нового музейного пространства на территории «Завода Шпагина» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Пермский краеведческий музей 25 февраля представил журналистам дизайн-концепцию музея «Пермский период», который, как уже сообщал «Новый компаньон», разместится на «Заводе Шпагина», в здании «Литера Д1».

«Литера Д1» — корпус, пристроенный в 1990-х годах к зданию производственных мастерских, объекту культурного наследия регионального значения, памятнику архитектуры. Общая площадь музейного пространства — 2800 кв. м, на нём расположатся два подразделения краеведческого музея — отдел природы, который сейчас находится на ул. Сибирской, 15 («Музей пермских древностей») и Детский музейный центр, в настоящее время работающий на ул. Пермской, 78.

Почему выбор пал именно на это пространство, объяснила министр культуры Пермского края Алла Платонова. По её словам, привлекло и расположение здания, и его состояние, и ряд других факторов. На территории «Завода Шпагина» есть скальные выходы пород пермского периода, поэтому музей сможет продолжать свою работу за пределами помещений — в виде экскурсий и прогулок. По словам министра, расположение музея позволит ему стать важным фактором туристического потока, формирующегося вдоль Камы: сейчас прорабатываются варианты новых точек входа на территорию бывшего предприятия, в том числе со стороны набережной. Рядом с новым музеем строится здание Пермской художественной галереи, что позволит создавать межмузейные коллаборации. Наконец, бывший цех находится в хорошем состоянии, его не нужно реконструировать и даже ремонтировать — можно сразу строить экспозицию; вход в «Литеру Д1» находится на уровне земли и позволяет легко создать безбарьерную среду для всех групп населения.

Как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, музей «Пермский период» будет существенно превосходить «Музей пермских древностей» количественно. Нынешняя палеонтологическая экспозиция вместе с интерактивным залом и сервисной группой занимает всего 450 кв. м, в ней выставлено 863 экспоната; количество экспонатов в новом помещении на «Заводе Шпагина» превысит 7000.

Музей изменится и содержательно.

Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея по развитию:

— Название нового музея — «Пермский период» — диктует его основную тему. Здесь будет гораздо больше геологии, чем в «Музее пермских древностей». Поскольку в Пермском геологическом периоде были заложены основы тех природных богатств, которые сейчас во многом составляют основу благосостояния Пермского края, то в новом музее много места отводится современности. Мы будем говорить о том, что такое современное научное исследование, как сейчас эти исследования влияют на развитие промышленности, в том числе горнодобывающей и перерабатывающей, то есть мы говорим о современности в научно-промышленном и социокультурном смысле.

Мы прошиваем всю экспозицию специальными шкалами, линеечками, которые будут соотносить миллионы лет геологической истории с масштабом восприятия человека. Мы никогда не будем забывать о современности, путешествуя по 2,5 миллиардам лет.

Этот музей должен быть многослойным с точки зрения интеллектуальной доступности и с точки зрения лингвистической доступности, мы формируем разные сценарии посещения, в том числе ориентированные на возвратных посетителей. Мы понимаем, что хороший посетитель — тот, который вернулся.

Ну, и, наконец, мы закладываем несколько многофункциональных пространств, чтобы иметь возможность работать с нашей ключевой аудиторией — семейными и школьными группами, а также с экспериментальными аудиториями и с теми, для кого это пространство в бывшем цехе с необыкновенной архитектурой, с прекрасным антуражем станет источником вдохновения и творческих коллабораций.

Это то, что принципиально отличает этот музей, и то, что позволяет закладывать его шаг развития на 10 лет без устаревания.

Концепцию нового музейного пространства разрабатывала группа архитекторов во главе с Дмитрием Бадьюриным. Авторы старались как можно бережнее отнестись к уже существующей промышленной архитектуре. Все железобетонные и металлические конструкции бывшего ремонтного цеха будут сохранения и впишутся в новый дизайн помещения.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

В уже существующей входной зоне здания расположатся касса, гардероб, сувенирный магазин и другие сервисные помещения. На втором ярусе над входом планируется обустроить зелёный «Парк пермского периода»; как сообщила Татьяна Вострикова, в содружестве с ботаническим садом ПГНИУ планируется разместить в этой зоне живые растительные ископаемые — папоротники, гинкго и другие древние растения, дожившие до наших дней. Этот мини-парк будет служить местом отдыха, в нём смогут расположиться родители, дожидающиеся детей из детского музейного центра; здесь же будет работать мини-кафе.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Пространство основной экспозиции будет разбито на несколько тематических зон и тоже решено в двух уровнях. От входа можно будет свернуть направо и оказаться в двух смежных залах: один будет посвящён истории формирования Земли, другой — героям науки; если же повернуть налево, посетитель окажется в основной экспозиции, посвящённой собственно пермскому периоду, которая будет занимать три зала: «Пермское море», «Пещеры» и «Пермские ящеры».

Юлия Глазырина:

— Пространство, связанное с пермскими ящерами, наглядно даёт представление и о глобальном характере пермского периода, и о том суперконтиненте — Пангее, который существовал на Земле, когда все привычные нам материки были собраны в один.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

По словам Юлии Глазыриной, после трёх залов, посвящённых пермскому периоду, последует узкий проход в другое время — время динозавров. «Путешествие во времени», по замыслу авторов экспозиции, будет символизировать пермское вымирание — исчезновение животных, существовавших в один геологический период, и зарождение новых форм жизни. В следующем зале посетитель встретит несколько семей динозавров, а затем через ещё один узкий проход — ещё одно вымирание, мел-палеогеновое — выйдет в эпоху плейстоцена. Это самый обширный зал в основной экспозиции, где разместятся скелеты мамонта, трогонтериевого слона и бизона. Трогонтериевый слон геометрически будет расположен в самом центре экспозиции, но идти к нему надо будет кружным путём.

Плейстоценовая фауна — одна из самых богатых коллекций в палеонтологическом собрании музей, так что ещё одна подборка животных ледникового периода — пещерных медведей, саблезубых тигров — разместится на втором ярусе, который будет организован в виде пандуса, опоясывающего всю экспозицию по периметру.

После зала со слоном и мамонтом зритель сможет зайти в полусферическое пространство под кодовым названием «Космос» — это будет комната для полнокупольных проекций.

Отдельные помещения будут отданы открытой лаборатории, где, согласно концепции музея, посетитель сможет контактировать с действующими исследователями; а также полифункциональному пространству, где можно будет устраивать события разных форматов — конференции, кинопоказы, уроки. Ещё два смежных зала займёт детский музейный центр: в одном будет выставочное пространство, в другом — зона музейных занятий. Выставочный зал детского центра в нынешнем здании, на ул. Пермская, 78, занимает 38 кв. м, здесь же будет 140 кв. м.

Точную дату открытия нового музея организаторы презентации затруднились назвать. По словам Аллы Платоновой, сроки реализации проекта зависят от того, как пройдут закупочные процедуры и определение подрядчика. Однако известно, что экспозиция будет открываться постепенно и первым примет посетителей Детский музейный центр.





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