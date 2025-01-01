Затраты на наземное метро в Перми превысят 28 млрд рублей Для финансирования проекта планируют брать кредиты Поделиться Твитнуть

На заседании Совета Федерации по инвестиционному потенциалу Пермского края обсудили планы по внедрению проекта наземного метро в Перми.

Для улучшения транспортной системы в краевом центре планируют создать 46 остановок между Пермью и Краснокамском, 2 пересадочных узла, 5 остановок на Пермском кольцевом маршруте, 6 ж/д развязок и запустить 4 новых маршрута.

В рамках проекта уже строятся два остановочных пункта: на станции Пермь I и «Улица Попова». По словам зампреда правительства Пермского края Андрея Алякринского, срок ввода объектов — 2026 год. Объекты построят за счёт РЖД и регионального бюджета.

На 2021 год инвестиции в проект наземного метро составляли 28,3 млрд. руб., но сейчас эта сумма, скорее всего, будет больше. Для финансирования проекта планируют брать кредиты.

Проект реализуют до 2030 года.

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