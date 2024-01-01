Алёна Бронникова Для строительства посадочной платформы «Попова» в Перми вырубили часть сада Гоголя Сад был высажен в 1909 году Поделиться Твитнуть

В Перми для строительства посадочной платформы на остановочном пункте электричек кольцевого маршрута по ул. Попова вырубили часть деревьев в саду им. Гоголя, которые находились вдоль железной дороги. Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», сквер в городе был построен к 100-летию со дня рождения писателя в 1909 году.

«Проектом предусмотрены работы по замене зелёных насаждений, находящихся в полосе отвода ОАО "РЖД". В последующем будут выполнены компенсационные посадки на близлежащих объектах озеленения»,— прокомментировали изданию в администрации Перми.

Напомним, создание о.п. «Попова» является частью проекта «Компактный город», который реализуется с 2020 года и направлен на интеграцию пригородного транспорта в систему Пермской агломерации. Объект находится между станциями Пермь II и Пермь I. СвЖД начала его возведение в сентябре.

Остановка будет оснащена удобной посадочной платформой, которой смогут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и пригородных поездов на Горнозаводском направлении. На платформе установят металлический навес, освещение, лестницы с ограждениями и пандус для удобства доступа.

В СвЖД сообщали, что работы не повлияют на экосистему и зелёную зону сада им. Гоголя, а для установки конструкции потребуется расширение междупутья и переустройство контактной сети. Все работы планируется завершить до конца 2025 года. Также в следующем году в рамках проекта начнётся строительство посадочной платформы на Перми I.

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