На железной дороге в Перми началось строительство остановки «Попова» Все работы планируется завершить до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

РЖД

Свердловская железная дорога начала возведение нового остановочного пункта в Перми, расположенного между станциями Пермь II и Пермь I, рядом с набережной. Как сообщает СвЖД, остановка «Попова» будет оснащена удобной высокой посадочной платформой, которой смогут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и пригородных поездов на Горнозаводском направлении.

Платформа островного типа (принимает поезда с двух сторон) будет длиной 195 м и шириной 8,25 м, будет оснащена металлическим навесом, современным освещением, лестницами с ограждениями и пандусом для удобства доступа.

В данный момент ведутся подготовительные работы: осуществляется расчистка территории и создание площадок для строительной техники. Из-за уклонов на участке потребуется сооружение подпорной стенки, при этом работы не повлияют на экосистему и зелёную зону сада им. Н.В. Гоголя. Для установки конструкции платформы потребуется расширение междупутья и переустройство контактной сети. Все работы планируется завершить до конца 2025 года.

Создание о.п. «Попова» является частью проекта «Компактный город», который реализуется с 2020 года и направлен на интеграцию пригородного транспорта в систему Пермской агломерации.









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