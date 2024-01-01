Алёна Бронникова В РЖД рассказали, когда на станции Пермь I возведут высокую посадочную платформу Работы начнутся в 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СвЖД

На станции Пермь I в столице Прикамья в 2025 году приступят к строительству новой высокой платформы в рамках проекта «Компактный город» для пассажиров электричек кольцевого маршрута и пригородных поездов Горнозаводского направления. В данный момент Свердловская железная дорога ведёт переустройство пассажирской инфраструктуры.

«В настоящее время на объекте завершены основные земляные работы, проложена новая система каналов для подземных коммуникаций. Также строители провели демонтаж низкой платформы и одного из двух ж/д путей станции. Работы ведутся без приостановки движения поездов», — рассказали в пресс-службе СвЖД.

Кроме того, планируется перенести попадающие в зону работ инженерные сети, а также провести переустройство железнодорожных путей, контактной сети и сетей связи.

К строительству самой платформы напротив здания вокзала приступят в 2025 году. Для обеспечения транспортной безопасности перед входом установят досмотровый павильон, через ж/д пути построят крытый надземный переход со сходами со стороны ул. Советской — к новой платформе, со стороны ул. Монастырской — к зданию вокзала. Окончание работ запланировано на 2026 год.

Проект «Компактный город» реализуется ОАО «РЖД» и Пермским краем с 2020 года и предполагает интеграцию пригородных поездов в транспортную систему Пермской агломерации. В рамках этого проекта рядом с набережной в Перми также ведётся строительство остановочного пункта «Попова», который тоже будет оборудован высокой посадочной платформой.

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