«Бетсити Парма» планирует выйти в топ-5 Единой лиги ВТБ и на международную арену Пермский клуб представил программу развития на три года

БК «Парма»

Пермский БК «Бетсити Парма» представил губернатору Пермского края программу развития на ближайшие три года. В частности, перед клубом стоит задача войти в топ-5 Единой лиги ВТБ и выйти на международный уровень. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Важно, что мы обсуждаем долгосрочную стратегию развития клуба, потому что это даёт нам возможность построения целей. Для «Бетсити Пармы» это имеет особое значение, поскольку как раз в трёхлетней перспективе появится универсальный дворец спорта на 10,5 тыс. зрителей, а это значит, что нам надо усилить и маркетинговую составляющую, и игровые показатели», — прокомментировал Сергей Богуславский.

Также планируется увеличить представительство баскетболистов Пермского края в главном турнире страны. Отмечается, что основная стратегия заключается во взаимодействии со спортивными школами и поиске талантливых игроков. В частности, Лев Свинин, Глеб Фирсов и Иван Егоров входят в основной состав сборной России, Григорий Головченко, Семён Шейко и Иван Миронов — в расширенном списке молодёжной национальной команды. При этом будет соблюдаться баланс: помимо молодых игроков из системы клуба, практически в каждой линии будут сильные легионеры. По словам Богуславского, на сегодняшний день почти все позиции закрыты.

Напомним, сезон 2024/25 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» завершила на восьмом месте в турнирной таблице. В четвертьфинале пермяки уступили «Зениту». В новом сезоне на посту главного тренера остался Евгений Пашутин. В межсезонье клуб поменял название, после того как руководство заключило контракт с букмекерской фирмой «Бетсити». Ранее Сергей Богуславский сообщал, что главной целью команды является достижение шестой позиции в итоговой таблице чемпионата.

