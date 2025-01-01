Пермская «Парма» уступила «Зениту» в борьбе за выход в полуфинал Единой лиги Пермяки проиграли питерцам на домашней площадке Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Перми состоялся третий поединок четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, где местная «Парма» принимала «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась убедительной победой «Зенита» со счётом 91:74 (32:15, 21:19, 24:14, 26:14). Эта победа стала для «Зенита» третьей в серии, что обеспечило команде выход в полуфинал соревнований.

Наибольшее количество очков в составе пермской команды набрал Самсон Руженцев (32), а Ройс Хэмм добавил 12 очков.

У победителей самым результативным игроком стал Дуэйн Бэйкон, заработавший 27 очков, а Трент Фрейзер набрал 15 очков. Винс Хантер отметился дабл-даблом, набрав 12 очков и совершив 11 подборов.

Для «Пармы» этот матч ознаменовал окончание их участия в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

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