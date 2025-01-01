Перед пермскими баскетболистами стоит задача попасть в плей-офф Поделиться Твитнуть

Фото: Предоставлено Сергеем Богуславским

В преддверии нового сезона президент баскетбольного клуба «Бетсити Парма» Сергей Богуславский поделился планами команды. Минимальная задача, поставленная перед клубом, — войти в восьмёрку сильнейших по результатам чемпионата, однако главной целью является достижение шестой позиции в итоговой таблице, сообщил Богуславский в интервью пресс-службе клуба.

В настоящее время комплектация команды практически завершена. Сейчас игроки «Пармы» сосредоточены на улучшении физической формы. К 30 августа команда соберётся в полном составе и начнёт серию контрольных матчей. В планах значатся игры с «Купол-Родники» и «Челбаскет», а также участие в Кубке Кондрашина-Белова, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

В Перми впервые состоится предсезонный турнир с участием российских команд. Это событие приурочено к празднованию 30-летия легендарного клуба «Урал-Грейт» и получило название «Кубок 30-летия «Урал-Грейта»». Игры пройдут 15 и 16 сентября в «Молоте», где за победу, помимо «Бетсити Парма», будут сражаться УНИКС, «Автодор» и «Самара».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.