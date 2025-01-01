Главным тренером пермского БК «Парма» останется Евгений Пашутин «Уралмаш» пытался вернуть специалиста в свой состав Поделиться Твитнуть

Евгений Пашутин / фото: championat.com

БК «Парма» (Пермь) согласовал новый контракт с главным тренером Евгением Пашутиным, об этом пишет sports.ru.

Летом 2022 года эксперт по баскетболу присоединился к пермской команде, перейдя из екатеринбургского «Уралмаша» и заключив контракт по схеме «2+1». В минувшем сезоне клуб активировал пункт о продлении сотрудничества с наставником.

Нынешним летом стороны пришли к соглашению о новом договоре, несмотря на активные усилия «Уралмаша» вернуть Пашутина в свой состав.

Под руководством Пашутина «Парма» трижды проходила в плей-офф Единой лиги ВТБ, однако каждый раз терпела поражение в 1/4 финала со счётом 0-3.

Пашутин удерживает рекорды Единой лиги ВТБ по числу игр, проведённых в качестве главного тренера (402), и по количеству одержанных побед (235).

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