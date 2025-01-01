Пермский баскетбольный клуб «Парма» поменял название Руководство клуба заключило контракт с букмекерской фирмой «БЕТСИТИ» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» сменил название на «БЕТСИТИ Парма» из-за нового спонсорского соглашения. Клуб и букмекерская компания «БЕТСИТИ» заключили контракт на три года. Об этом сообщается в соцсетях «Пармы».

По словам главы букмекерской фирмы Юрия Нестерова, новое название — это начало перспективного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. Он отметил, что баскетбол соответствует их ценностям, а Пермь имеет богатую баскетбольную историю.

В свою очередь, президент клуба Сергей Богуславский подчеркнул важность поддержки спорта беттинговыми компаниями. Он выразил уверенность, что партнерство сделает игру более привлекательной для фанатов.

В 2021 году баскетбольный клуб уже менял название, сотрудничая с букмекерской компанией Parimatch. Тогда команда называлась «Парма-Париматч».

Как ранее писал «Новый компаньон», пермский БК «Парма» завершил 2024 год с убытком в 14,8 млн руб., что ниже на 428% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2023 года чистая прибыль клуба составила 4,5 млн руб.

