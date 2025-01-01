Пермский БК «Парма» завершил 2024 год с убытком Показатель составил 14,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Фонд развития пермского баскетбола «Парма» завершил 2024 год с убытком в 14,8 млн руб., что ниже на 428% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2023 года чистая прибыль клуба составила 4,5 млн руб.

По данным сайта ФНС, выручка клуба также сократилась. В 2024 году доходы составили 109,5 млн руб., что на 28,9% ниже, чем годом ранее (154 млн руб.).

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на президента ФРПБ «Парма» Сергея Богуславского, убыток связан «с кассовым разрывом доходов и расходов во время сезона, который был компенсирован в первом квартале 2025 года». Показатель прочих поступлений вырос в связи с переносом части спонсорских договоров из рекламных в безвозмездные.

При этом по оплате труда показатель также показал снижение. В клубе это объяснили более поздними выплатами по контрактам игроков в начале текущего сезона.

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