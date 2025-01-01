Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр показал эскизы нового зала и фойе Дата начала реконструкции по-прежнему неизвестна Поделиться Твитнуть

Пресс-служба театра

В медиа Пермского Театра-Театра появились эскизы обновлённого зрительного зала и большого зрительского фойе театра, какими они должны стать после капитального ремонта.

Пресс-служба театра

Театр приводит комментарий исполнительного директора Егора Мухина, который напоминает, что в результате ремонта в большом зрительном зале будут установлены новые удобные кресла, вновь откроется балкон, количество зрительских мест увеличится с 600 до 850. Улучшится акустика: в любой части зала будет идеальный звук. На всех уровнях зрительского фойе появятся кафе, места для общения и отдыха, уборные. Кроме того, в фойе будет организовано открытое экспозиционное пространство для художественных выставок.

Пресс-служба театра

Как уже писал «Новый компаньон», ремонт займёт ориентировочно 14 месяцев. Дата его начала точно не определена. 24 сентября театр открывает 99-й сезон по-прежнему в большой зале спектаклем Марка Букина «Раскольников» (18 +).

Театр надеется встретить в обновлённом зрительном зале своё 100-летие, для которого готовится специальная программа. На время ремонта разработана обширная программа показов на других площадках и гастрольных выступлений.

