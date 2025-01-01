Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр открывает сезон 24 сентября Сезон в «Сцене-Молот» начнётся 14 октября Поделиться Твитнуть

Марат Мударисов в спектакле "Раскольников". Фото: teatr-teatr.com

Пермский Театр-Театр поделился планами на новый, 99-й театральный сезон. Он будет необычным: планируется капитальный ремонт большого зала и зрительского фойе, однако дата начала ремонта всё ещё неизвестна.

Поэтому театр выходит на работу после отпуска всё ещё в большой зал. Точнее, в большое фойе, где 24, 25, 27 и 28 сентября будет показан спектакль Марка Букина «Раскольников» (18+). В конце прошлого сезона было объявлено, что спектакль уходит из репертуара, и на два последних показа билеты раскупили мгновенно; поэтому решено было продлить присутствие постановки «о природе насилия» в репертуаре ещё не четыре показа.

После закрытия большой сцены театр начнёт, как и планировалось, освоение дружественных площадок Перми. 13, 14 и 19 октября спектакль «Женитьба» (16+) впервые будет показан на сцене Большого зала филармонии.

14 октября откроется сезон на малой сцене театра — «Сцене-Молот». Здесь 14, 15 и 16 октября будет показана чёрная комедия Кирилла Люкевича «Датский магазин лопат» (18+), главные герои которой — второстепенные персонажи «Гамлета».

25 октября в «Сцене-Молот» — день моноспектаклей: в 19:00 — «Пьяный «космонавт» (18+): Люся Прохоренко в постановке по собственной пьесе, режиссёр — Дамир Сайранов; а в 23:50 — «Последняя ночь последнего царя» (16+): Альберт Макаров в собственной постановке по пьесе Эдварда Радзинского.

