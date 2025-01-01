Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском театре оперы и балета открылась вакансия режиссёра Фёдор Федотов отправился «в свободное плавание» Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета начинает сезон без штатного режиссёра Фёдора Федотова, который запомнился яркими театральными постановками и необычными проектами, реализованными на Дягилевском фестивале.

В его режиссуре в Пермской опере вышли «Река Кёрлью» (12+) Бриттена, «Тоска» (16+) Пуччини и камерная опера Георгия Фёдорова «Похмелье» (18+), а на Дягилевском фестивале 2025 года он выступил в качестве куратора фестивального клуба и поставил на территории предприятия «Сибур-Химпром» спектакль-«бродилку» «Седьмая печать» (16+).

С начала сентября Фёдор Федотов в Пермской опере больше не работает. В своих соцсетях он написал:

«Пять лет назад я стал режиссёром Пермского театра оперы и балета, а сегодня перестал им быть. За это время было сделано много великих вещей (и не только великих). Театр вырастил меня как профессионала: из совсем неопытного студента консерватории я превратился в человека, который знает цену своему делу. Но дети рано или поздно вырастают и уходят от родителей. Вот и мне пора.

Спасибо всем, с кем мне посчастливилось работать в этих стенах; спасибо тем, кто меня привёл, кто поверил в меня, кто поддерживал и доверял. Это были замечательные пять лет.

И всё же любой конец — это новое начало. Мы обязательно ещё встретимся!

Всех люблю!»

По словам директора театра Анны Волк, Пермская опера продолжает рассматривать Фёдора Федотова как возможного приглашённого режиссёра-постановщика. По нашей информации, режиссёр продолжит и сотрудничество с Дягилевским фестивалем.

Местом жительства Фёдора Федотова стал его родной Санкт-Петербург, где у него планируются новые совместные работы с композитором Георгием Фёдоровым.

В настоящее время в штатном расписании Пермского театра оперы и балета три режиссёрских ставки. В штате работают режиссёры Татьяна Полуэктова и Мария Рубина. Первая занимается в основном постановкой концертных программ, вторая поставила детскую оперу «Терем-теремок» (6+) и в наступившем сезоне выступит в качестве постановщика комической камерной оперы Перголези «Служанка-госпожа» (12+). Третья ставка вакантна.

