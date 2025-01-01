Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета обнародовал планы наступившего сезона Серия юбилейных событий состоится в декабре Поделиться Твитнуть

Надежда Павлова и Владимир Ткаченко

Никита Чунтомов

Пермский театр опер и балета 24 августа недавней премьерой — «Пиковой дамой» (12 +) в постановке режиссёра Владиславса Наставшевса и дирижёра Владимира Ткаченко — открыл 154-й театральный сезон. Как рассказали руководители театра на специальной пресс-конференции, в наступившем сезоне ожидается пять премьер — три оперные и две балетные.

Впервые в Пермской опере ставит спектакль Антон Фёдоров — режиссёр драматического театра, спектакли которого в прошедшем сезоне вышли в БДТ им. Товстоногова и в Театре Наций. Опера Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» (16 +) станет его дебютом в музыкальном театре.

Музыкальный руководитель и дирижёр постановки — Пётр Белякин. По словам главного дирижёра театра Владимира Ткаченко, это одно из любимых произведений Белякина, с которым он мечтал поработать.

Премьерная серия показов намечена на 16 — 19 октября.

В завершение сезона, летом 2026 года в театре снова будет работать Андрей Прикотенко, художественный руководитель новосибирского «Красного факела», который поставил в Перми «Похождения повесы» (16 +) Стравинского в 2024 году. На сей раз режиссёр осуществит постановку «Царской невесты» (16 +) Римского-Корсакова — одного из самых популярных названий, которое держится в репертуаре Пермской оперы уже полтора столетия.

По словам директора театра Анны Волк, больше всего возвращению режиссёра обрадовались артисты труппы, которые немедленно после окончания работы над «Повесой» начали спрашивать: «А Андрей к нам когда вернётся?»

Владимир Ткаченко, который будет выступать в качестве музыкального руководителя постановки, сообщил, что привычная опера раскроется перед зрителями по-новому: «Нас ожидает совершенно новый подход и сценический, и музыкальный. Думаю, что ничего общего с тем, что мы с вами слышали и видели до этого в старой постановке, не будет. Мне кажется, нам удастся открыть какие-то новые смыслы и новые потайные двери в этом материале».

Премьера новой сценической версии «Царской невесты» намечена на 2 — 5 июля 2026 года.

Театр возвращается к практике камерных оперных показов в фойе. Специально для этой площадки штатный режиссёр театра Мария Рубина и Пётр Белякин ставят комическую оперу Перголези «Служанка-госпожа» (12 +). Спектакль будет сыгран впервые 27 марта 2026 года. По мнению Анны Волк, малобюджетные камерные постановки нужны в репертуаре театра в том числе для гастрольных выступлений.

В новом сезоне продолжится практика концертных исполнений важных произведений оперного репертуара, которые не могут по каким-то причинам быть поставленными в полносценической версии.

30 октября солисты, хор и оркестр театра исполнят «Паяцев» (6 +) Леонкавалло, а 2 ноября — «Риголетто» (6 +) Верди. С этими двумя названиями театр в начале ноября отправится на гастроли в Московскую филармонию, где в новом сезоне сохранился его абонемент. Для подготовки этих выступлений в Пермь снова прибудет оперный коуч Медея Ясониди.

В феврале 2026 года в концертном исполнении прозвучит «Травиата» (6 +) Верди. В главной партии выступит Надежда Павлова. Это будет дань памяти Роберту Уилсону, автору легендарного спектакля 2016 года.

Ещё одна опера Верди в концертном исполнении прозвучит 25 декабря 2025 года. «Аида» (6 +) будет одним из событий, приуроченных к празднованию двойного юбилея — 155-летия театра и 100-летия Пермского балета. Кроме этого концертного исполнения планируются два гала-концерта (6 +) — оперный 19 декабря и балетный 21 декабря. Обещаны необычные представления, детали которых станут известны позже.

