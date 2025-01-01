Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В постановочных планах Пермского балета — только классические названия На пермскую сцену должна вернуться «Спящая красавица» Поделиться Твитнуть

«Лебединое озеро» Петра Чайковского. «Белый акт» в хореографии Льва Иванова. 2015 год

Антон Завьялов

Как уже сообщал «Новый компаньон», в Пермском театре оперы и балета прошла пресс-конференция, посвящённая планам наступившего сезона, который в театре позиционируется как юбилейный. Художественный руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко поделился с прессой не только ближайшими планами, но и замыслами на сезон 2026/27.

Алексей Мирошниченко, художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета:

— Я абсолютно убеждён, что, приближаясь к столетию Пермского балета, самое правильное, логичное и нужное — сконцентрироваться на классическом репертуаре, на его сохранении, обновлении и развитии.

21, 22 и 23 ноября пройдут премьерные показы обновлённого «Лебединого озера» (6+) в постановке Мирошниченко. По словам балетмейстера, капитальное возобновление необходимо, потому что балет, поставленный в 2015 году, находится не в лучшей физической форме: это самый гастролирующий балет репертуара, за последнее время он был показан в Москве, Санкт-Петербурге, Омане, Бахрейне, Дублине, Версале… Костюмы износились настолько, что за кулисами дежурит швея, которая ремонтирует расходящиеся по швам колеты и пачки.

Кроме того, Мирошниченко считает, что необходима авторская инспекция и чистка хореографии, которая тоже в некотором смысле «износилась».

Наконец, хореограф хочет сделать некоторые изменения в танце, чтобы подчеркнуть смыслы, которые он вкладывает в этот балет. Так, в финале спектакля на сцене появится свита Ротбарта — мужской кордебалет в образе чёрных лебедей. По словам Мирошниченко, это не птицы, а символы, да и вообще лебеди в «Лебедином озере» — не то, чем кажутся.

Алексей Мирошниченко:

— Это создаст контраст, подчеркнёт хрупкость, беззащитность Одетты. Несмотря на то, что у них есть некая птичья пластика, конечно, это никакие не птицы, так же, как и Ротбарт. Птица — это вообще символ. Эти лебеди, белые и чёрные, — символ двух пограничных миров, борьбы добра со злом. Одиллия — она ведь тоже никакой не чёрный лебедь, она демоница, это даже по пластике видно.

Второе название, с которым Мирошниченко будет работать в новом сезоне, — «Жизель» (12+), премьера которой назначена на март 2026 года.

Это событие напрямую связано с юбилеем пермского балета, который в 1926 году начинался именно с «Жизели». С дирижёром-постановщиком Иваном Худяковым-Веденяпиным Мирошниченко проводит ревизию музыкального материала, поскольку, по его словам, в традиционной советской версии «Жизели» были существенные искажения.

Алексей Мирошниченко:

— Считалось, что советская версия «Жизели» — лучшая в мире. Я с этим не согласен. Тогдашняя редакция исходила из того, что «трудящиеся этого не поймут», и были изъяты многие важные моменты.

Иван Худяков-Веденяпин изучил все редакции балетной партитуры и создал научную версию, в которой указаны все изменения, которые были сделаны по сравнению с исходным вариантом. Оказалось, например, что сцена сумасшествия Жизели в оригинале гораздо длиннее, с очень красивым хоралом, а в начале второго акта есть эпизод, который в советской версии отсутствует, — с охотниками, на которых нападают вилисы.

В результате всей этой работы в новой версии балета появятся фрагменты и даже целые сюжетные линии, которых пермская публика прежде в «Жизели» не видела. Так, в первом акте есть вставное па-де-де; у Мирошниченко оно не будет вставным — это будет танец жениха и невесты на сельской свадьбе. Спектакль будет начинаться со свидания влюблённых крестьян, и эти же герои выйдут в па-де-де в свадебных нарядах.

В начале второго акта Мирошниченко не стал возвращать на сцену охотников, павших жертвой советского секвестра балетной партитуры, поскольку, по его мнению, в качестве жертвы злобных вилис Ганса вполне достаточно; но изъятую музыку Мирошниченко и Худяков-Веденяпин вернули. Начало второго акта будет происходить в интерьере — в замке Альберта, где герой будет переживать историю несчастной Жизели и переосмысливать свою жизнь, прежде чем пойти на могилу девушки. Здесь же произойдёт объяснение с Батильдой, образ которой в версии Мирошниченко станет более сложным, чем привыкли видеть зрители.

Балетмейстер признаётся, что, хотя он сочинил много новых танцев, но сделал это так, чтобы балет выглядел хореографически цельным, как будто никто кроме Коралли, Перро и Петипа над ним не работал.

По замыслу Мирошниченко, новая «Жизель» должна поддержать визуальную «волшебность» романтического балета со всеми его вуалями, мерцающими огоньками, таинственными исчезновениями и фантастическими появлениями героев «из ниоткуда».

В следующем сезоне — 2026/27 — Мирошниченко планирует вернуть на пермскую сцену «Спящую красавицу». Этот балет, который по определению должен быть в репертуаре театра имени Чайковского, не исполняется в Перми уже много лет. По словам руководителя балетной труппы, «Спящая красавица» — самый дорогой в постановочном плане балет классического репертуара, и Мирошниченко не хотел его ставить, пока не откроется новая сцена театра. Но перспективы её строительства по-прежнему туманны, а «Спящая красавица» нужна, поэтому Мирошниченко решился на постановку, но надеется получить дополнительное финансирование под этот проект, чтобы сделать «Спящую красавицу» "не для бедных, а по-настоящему».

На пресс-конференции руководители театра рассказали также о планах, касающихся оперных постановок и концертных программ.

