Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В чужом пиру Пермская опера представила первую постановку 2023 года Поделиться Твитнуть

Эпиграфом к опере Георгия Фёдорова «Похмелье» (18+) в постановке Пермского театра оперы и балета могла бы стать песня Алексея Кортнева «С первого по тринадцатое»: речь в спектакле идёт о человеке, который переживает последствия того самого процесса, который описан в песне, да и премьера состоялась ровно 13 января — руководство театра остроумно подгадало время, когда аудитория может ощутить максимальную близость к герою.

Молодой режиссёр Фёдор Федотов знаком пермякам по постановке «Реки Кёрлью» (12+) Бенджамина Бриттена, премьера которой состоялась в июле 2022 года. Судя по произведениям, которые выбирает постановщик, он не любит лёгких путей. Свой текст в премьерном буклете «Похмелья» он начинает со слов: «Опера умерла! И мы её убили!»

Никита Чунтомов

Это действительно радикальная деконструкция жанра, сделанная к тому же с задором и остроумием. Главный герой в исполнении солиста оперной труппы, баса Тимофея Павленко, не поёт совсем и даже не говорит: все его реплики даны в виде титров; поёт мужской хор, но его «партия» — это перепевы эстрады и рок-музыки нулевых; сценография — это творчество нейросетей под управлением медиахудожника Егора Пшеничного, стало быть, традиционной сценографии нет тоже. В общем, это не совсем опера, точнее даже «не-опера».

Рассаживаясь в зале частной филармонии «Триумф» (у оперного театра нет малой сцены, и «Триумф» достойно играет эту роль), зритель видит экран с комментариями из социальных сетей, иногда довольно едкими: оперная публика предсказуемо возмутилась ещё до премьеры, не глядя, самим фактом постановки с провокационным названием в театре, где «когда-то шли все оперы Чайковского»; и среди этих чрезвычайно комичных высказываний есть текст автора опуса — 27-летнего композитора Георгия Фёдорова: «Я этой музыки не писал! Георгий».

Действительно, не писал: лейтмотивом стала песенка «Забирай меня скорей, увози за сто морей и целуй меня везде, 18 мне уже», а у неё совсем другие авторы. В красивой обработке, исполненная хором из солидных мужчин с поставленными голосами в сопровождении инструментов классического оркестра, она производит сногсшибательно комический эффект; но не всё так просто, не ради хохмы проделана эта музыкальная операция: мелодия из числа особо привязчивых, тех, от которых невозможно избавиться, не случайно деформирована и модифицирована — она звучит в похмельной голове Ромы, героя пьесы Полины Коротыч, где искажается вообще всё. Рома бредёт ранним утром сквозь спальный микрорайон из панельных девятиэтажек и остро переживает столкновение своего внутреннего мира с миром внешним, в котором есть другие люди, и с ними надо как-то коммуницировать — непростая задача. Постепенно он доходит до понимания того, что «панельки» — это не архитектура и даже не образ жизни, а особое мировоззрение, даже религия.

Возвеличивание «панелек», обожествление их вполне возможно, более того, закономерно и в какой-то степени даже необходимо — ведь это эпоха, это огромная человеческая история и целая эстетическая система, — но возможно оно лишь в ироническом ключе, в том постмодернистском дискурсе, где «высокое» и «низкое» взаимозаменяемы и взаимопроникающи. Именно это происходит в монодраме Полины Коротыч, а юная — средний возраст 26 лет — банда постановщиков ситуацию усугубляет, смешивая в самых неожиданных пропорциях иронию, лирику и пафос.

Невозможно не признать граничащую с подвигом самоотверженность солиста Тимофея Павленко: будучи вполне состоятельным оперным певцом, он с азартом и подкупающей искренностью больше часа «играет лицом» и вообще не поёт, лишь стонет и рычит, правда, делает это музыкально. С музыкальностью тут вообще всё в порядке: дирижёр Иван Худяков-Веденяпин, который уже своим первым в Пермской опере симфоническим концертом с произведениями Чайковского и Дворжака доказал, что за ним надо пристально следить, прекрасно поработал с камерным составом, где каждый инструмент на слуху; привлекает внимание и работа хормейстера Вячеслава Козленко — нового члена команды Пермской оперы, который трудится в театре первый месяц.

В общем, это достойная репрезентация молодёжного «призыва» Пермской оперы, хотя эта «молодёжность» порой и перехлёстывает через край, не зная берегов. Визуал оперы не просто богатый, а избыточный, на маленькой сцене «Триумфа» «Похмелью» тесно, а зритель с ума сходит, разрываясь между героем, музыкой, видеоартом и чтением титров, в которые переведён весь значащий текст. Идей много, а обуз­дывать их режиссёр умеет не всегда: вспомнить хотя бы концерты в его постановке, где частенько имеется то навязчивая игра света, то непонятное видео, а то и вообще актёрские «интервенции» — Фёдор Федотов как будто считает, что музыки самой по себе в концерте недостаточно. «Режиссуры должно быть много», — довольно распространённый подход начинающих постановщиков.

Никита Чунтомов

Для «Похмелья» это, впрочем, органично. Остаётся ждать выступления молодёжной постановочной бригады уже не в камерном, а в большом спектакле — вот это будет настоящая профессиональная проверочка.

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