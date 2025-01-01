В Федерации альпинизма не подтверждают смерть пермской спортсменки Наговициной Поделиться Твитнуть

фото: @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин сообщил РИА Новости, что не согласен с точкой зрения телеведущей Виктории Бони, которая заявила, что пропавшая в горах Киргизии альпинистка из Прикамья Наталья Наговицина скончалась, так как её тело не найдено.

На днях Виктория Боня выложила в своих социальных сетях видео с дрона, сделанное над пиком Победы, и высказала мнение о том, что Наговицина умерла.

Пятницин заявил, что это лишь личное мнение телеведущей, и он не может с ним согласиться, так как это противоречит его восприятию ситуации.

«Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чём говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Всё может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты», — сказал Пятницин.

Напомним, Наталья Наговицина травмировала ногу 12 августа во время спуска с пика Победы. Другие альпинисты пытались помочь ей, но плохие погодные условия воспрепятствовали этому, и один из них погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на высоте с поврежденной палаткой, спальным мешком и ограниченным запасом еды и воды.

Ситуация с российской альпинисткой остаётся предметом дискуссии и вызывает разногласия. Несмотря на мнения специалистов о её гибели, семья спортсменки утверждает, что она, возможно, ещё жива.

