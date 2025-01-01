Блогер Виктория Боня опровергла домыслы о якобы живой пермской альпинистке Поделиться Твитнуть

Виктория Боня и Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, natalina_1022

Блогер и телеведущая Виктория Боня в своем телеграм-канале высказалась о снятых 2 сентября видеокадрах палатки пермской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в Киргизии. Она развеяла надежды на то, что альпинистка могла выжить. Боня детально объяснила, на основании каких признаков был сделан вывод о гибели Наговициной, и призвала общественность прекратить поиски признаков жизни Натальи на видео, не строить пустых догадок, поддерживающих ложные надежды.

Боня отметили, что по силуэту видно, что Наталья лежит на боку с согнутыми ногами. Все 20 минут, пока над палаткой кружил коптер, никаких признаков жизни обнаружено не было.

«Не нужно говорить и писать ерунду. Там нет никакой руки, и она не шевелится!» — заявила Виктория Боня.

Она также опровергла предположения о том, что Наговицина могла спать и не услышать приближение дрона. По её словам, шум БПЛА подобен звуку четырёх пил, от которого проснулся бы любой спящий человек. «Конечно, если человек был в коме или умирал, мы этого уже никогда не узнаем», — объяснила блогер.

Виктория Боня подчеркнула, что съёмка видео с дрона велась очень тщательно, и есть дополнительные кадры. «Теперь можно успокоиться», — сообщила телеведущая.

Ранее Виктория Боня заявляла, что ей мешают в спасении пермской альпинистки.

