Дрон не зафиксировал признаков жизни пермской альпинистки Натальи Наговициной Спортсменка застряла на пике Победы в Киргизии

Скрин видео в telegram-канале Виктории Бони

Во время съёмки с помощью беспилотника признаки жизни пермской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, не были выявлены. Произвести съёмку удалось при содействии блогера и телеведущей Виктории Бони. Она опубликовала кадры облёта в своём telegram-канале.

«Новые кадры с пика Победы, снятые сегодня, 2 сентября, показывают нам, что в палатке, где Наталья Наговицина находится, нет никаких признаков жизни. Мы видим, что палатка закрыта, и видим, что Наталья находится в ней. Теперь мы точно можем сказать, что Наталья упокоилась с миром», — прокомментировала Боня.

Напомним, 12 августа 47-летняя спортсменка получила перелом ноги при спуске с пика Победы и застряла на высоте около 7200 м. Другие альпинисты пытались её спасти, но безуспешно, при этом один из них погиб. Впоследствии поисковые работы были приостановлены из-за сложных погодных условий.

Семья спортсменки утверждала, что она, возможно, ещё жива. Виктории Боне удалось добиться от властей Киргизии содействия в отправке беспилотника к месту, где находится спортсменка.

