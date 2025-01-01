Виктория Боня убедила власти Киргизии направить дрон к пермской альпинистке Он вылетит 2 сентября Поделиться Твитнуть

Блогер и телеведущая Виктория Боня сообщила, что добилась от властей Киргизии содействия в отправке беспилотника к альпинистке из Прикамья Наталье Наговициной, застрявшей на пике Победы.

Министерство обороны республики выделило вертолёт для подъёма дрона к месту, где находится спортсменка. Запуск дрона запланирован на 2 сентября.

«Друзья, я с такими новостями шикарными. Мне удалось добиться того, чтобы Министерство обороны Кыргызстана дало нам вертолёт. И наш дрончик полетит, чтобы проверить Наталью Наговицину. Ура!» — цитирует Боню The Voice Mag.

Ранее Виктория Боня заявляла, что ей мешают в спасении пермской альпинистки.

Напомним, 12 августа 47-летняя спортсменка получила перелом ноги при спуске с пика Победы и застряла на высоте около 7200 м. Другие альпинисты пытались ее спасти, но безуспешно, при этом один из них погиб. Впоследствии поисковые работы были приостановлены из-за сложных погодных условий.

Ситуация с российской альпинисткой остаётся предметом дискуссии и вызывает разногласия. Несмотря на мнения специалистов о её гибели, семья спортсменки утверждает, что она, возможно, ещё жива.

