Виктория Боня заявила, что ей мешают в спасении пермской альпинистки
Популярный блогер Виктория Боня сообщила в своем Telegram-канале, что некие люди препятствуют её усилиям по организации спасательной операции пермской альпинистки Натальи Наговицыной, объявленной пропавшей без вести в районе пика Победы.
Блогер рассказала своей аудитории, что готова взять на себя расходы по доставке продовольствия и спального мешка для Наговицыной с использованием дрона, а также оплатить аренду вертолёта и работу пилота. Боня подчеркнула, что сын альпинистки имеет право на информацию о судьбе своей матери. Она также выразила сомнение в результатах съёмки с тепловизором, проведенной с помощью дрона, которая не показала признаков жизни в палатке Натальи, отметив, что не хочет никого обвинять, но и молчать не может.
По словам Бони, уже несколько дней ей и её команде не дают возможности оплатить запуск дрона в районе пика Победы. Кроме того, с опытным пилотом-спасателем из Италии, с которым предварительно договорилась Боня, до сих пор не связались официальные лица.
«Зачем вы нам препятствуете? — с возмущением вопрошает Боня на видео. — Кто это делает?»
Блогер также упомянула о наличии у частного лица в Кыргызстане необходимой техники — вертолёта, способного выполнить спасательную операцию на такой высоте.
Ранее «Новый компаньон» писал, что Совет альпинистов заявил о невозможности спасения спортсменки из Прикамья. Отмечалось, что продолжение операции может привести к новым жертвам.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.