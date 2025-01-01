Виктория Боня заявила, что ей мешают в спасении пермской альпинистки Поделиться Твитнуть

Виктория Боня и Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, natalina_1022

Популярный блогер Виктория Боня сообщила в своем Telegram-канале, что некие люди препятствуют её усилиям по организации спасательной операции пермской альпинистки Натальи Наговицыной, объявленной пропавшей без вести в районе пика Победы.

Блогер рассказала своей аудитории, что готова взять на себя расходы по доставке продовольствия и спального мешка для Наговицыной с использованием дрона, а также оплатить аренду вертолёта и работу пилота. Боня подчеркнула, что сын альпинистки имеет право на информацию о судьбе своей матери. Она также выразила сомнение в результатах съёмки с тепловизором, проведенной с помощью дрона, которая не показала признаков жизни в палатке Натальи, отметив, что не хочет никого обвинять, но и молчать не может.

По словам Бони, уже несколько дней ей и её команде не дают возможности оплатить запуск дрона в районе пика Победы. Кроме того, с опытным пилотом-спасателем из Италии, с которым предварительно договорилась Боня, до сих пор не связались официальные лица.

«Зачем вы нам препятствуете? — с возмущением вопрошает Боня на видео. — Кто это делает?»

Блогер также упомянула о наличии у частного лица в Кыргызстане необходимой техники — вертолёта, способного выполнить спасательную операцию на такой высоте.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Совет альпинистов заявил о невозможности спасения спортсменки из Прикамья. Отмечалось, что продолжение операции может привести к новым жертвам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.