Через полгода после открытия в Перми выставили на продажу винный ресторан

Фото: telegram-канал "in vino papulos"

В Перми выставили на продажу винный музыкальный ресторан «А вина» (ул. Екатерининская, 10). Проект был запущен Александром и Светланой Гасенегер в декабре 2024 года. О продаже заведения 2 сентября сообщил telegram-канал in vino papulos.

«Чета Гасенегер приняли решение о продаже в связи с дальнейшей работой над собственными проектами. Сейчас ресторан продолжает работать в прежнем режиме», — отмечается в публикации.

Фишкой ресторана стали музыкальные вечера, камерные концерты, свободный микрофон, а также гастроужины и винные вечера. Кроме того, «А вина?», по словам автора, попал в лонг-лист лучших баров России.

Заведение открылось в середине декабря прошлого года. Бизнесмен Александр Гасенегер известен по таким проектам, как караоке-клуб «Сан-Ремо», клубы «Глобасс» и «Ветер», ресторан «Абырвалг», кальянная Hookah Bar, проект «Рёбра» и другие. Ранее он возглавлял Ассоциацию «Рестораторы города Перми». В апреле также стало известно, что он стал владельцем бара Shelby.

