Елена Бардукова В Перми появится «интеллигентное караоке» Оно откроется в баре Shelby Поделиться Твитнуть

У пермского бара Shelby (18+) сменился владелец, а развитием заведения на ул. Петропавловская занимается ресторатор Александр Гасенегер. Он сообщил «Новому компаньону», что в заведении сохранятся все существующие опции, но к ним добавят и новые.

Александр Гасенегер отметил, что это одно из самых колоритных заведений Перми с точки зрения интерьера и выбранной тематики, и это не в коем случае не будет нарушено.

«Мы любим и уважаем это место и не хотим терять его шарм, напротив, хотим его усилить. Уже обновили меню. Бар славится уникальнейшей коктейльной картой, которая не перестаёт развиваться. Конечно, никуда не исчезнут все существующие в Shelby варианты досуга, мы добавим ещё, чтобы гостям было интересно», — рассказал ресторатор.

Что совершенно точно появится в заведении уже во второй половине апреля — так называемое «интеллигентное караоке»: концепция, когда желающий может петь, не мешая при этом другим гостям. Исполнить песни можно будет в четверг, пятницу и субботу. При этом в ближайшее время у гостей появится возможность петь свои любимые песни не под фонограмму, а под живую музыку. Для этого предусмотрен отдельный плейлист, который постепенно будет расширяться.

«Закуплено современное оборудование, и оно открывает возможность для нового витка корпоративных мероприятий», — добавил ресторатор.

Добавим, что в Перми бизнесмен Александр Гасенегер известен по таким проектам, как караоке-клуб «Сан-Ремо», клубы «Глобасс» и «Ветер», ресторан «Абырвалг», кальянная Hookah Bar, проект «Ребра» и другие. Ранее он возглавлял Ассоциацию «Рестораторы города Перми». В 2024 году он вместе с супругой открыл винный музыкальный бар «А вина?».

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