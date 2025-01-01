В День знаний пермскую телебашню украсят праздничной подсветкой Время включения – с 21 до 00 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День знаний, вечером 1 сентября, телебашня на ул. Крупской в Перми включит праздничную подсветку. Так в филиале РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» решили поздравить школьников, студентов, их родителей и педагогов с началом нового учебного года.

«1 сентября главная пермская телебашня на ул. Крупской включит специальную архитектурно-художественную подсветку в честь Дня знаний и начала нового учебного года. Праздничная иллюминация будет работать с 21:00 до 00:00», — информируют в компании.

Ранее праздничную подсветку включали к Дню государственного флага РФ 22 августа, а на следующий день — в поддержку форума «Города будущего».

Напомним, в 2025 году 1 сентября приходится на понедельник. В ряде российских городов объявили об изменении правил проведения торжественных линеек в этот день.

В Перми линейки пройдут во всех школах. Особенности организации мероприятия родителям сообщат непосредственно в образовательных учреждениях. Так, в случае проведения мероприятия на улице родители и другие члены семьи смогут его посетить, а если в здании, то каждая школа принимает решение самостоятельно.

