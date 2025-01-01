Власти Перми рассказали о формате школьных линеек 1 сентября Руководство учебных заведений может ограничить допуск родителей Поделиться Твитнуть

На следующей неделе, 1 сентября, во всех школах Перми пройдут торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

При этом особенности организации и проведения мероприятий родителям сообщат непосредственно в конкретном образовательном учреждении.

«Если линейка будет проходить на улице, то ограничений для родителей и других членов семьи нет. Контрольно-пропускной режим сохраняется. Если линейка проходит в здании учреждения, то каждая школа принимает решение относительно допуска родителей и других членов семьи ребёнка самостоятельно», — пояснили в департаменте администрации Перми.

В этом случае будут учитываться требования безопасности и санитарно-эпидемического законодательства.

Ранее в ряде городов России объявили об изменении правил проведения торжественных линеек 1 сентября. Так, в Челябинской области на мероприятия, посвященные Дню знаний, будут допущены лишь родители первоклассников. Для учеников выпускных 11-х классов линейки пройдут в закрытом формате. Для всех остальных школьников участие в линейках не предусмотрено.

В Курской области праздничные мероприятия 1 сентября состоятся только для учащихся первых, пятых, девятых и 11-х классов. Для остальных учеников будут организованы классные часы, без присутствия родителей.

В Брянске торжественные линейки 1 сентября пройдут внутри зданий школ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.