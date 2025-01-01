В поддержку форума «Города будущего» телебашня в Перми включит подсветку Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра

В знак поддержки Пермского форума развития «Города будущего» пермская телебашня включит архитектурно-художественное освещение. Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» обеспечит работу подсветки 23 августа с 21:00 до полуночи.

Форум, который состоится на этой неделе в Перми, объединит экспертов, представителей власти, бизнеса и широкой общественности для обсуждения важных аспектов градостроительства, цифровой трансформации городской среды и вопросов устойчивого развития российских городов.

Данное событие призвано акцентировать внимание на вкладе Пермского края в продвижение инноваций и технологий, а также в популяризацию инженерных наук и робототехники.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 22-23 августа в Перми пройдёт форум «Города будущего», участников которого ждут пленарные сессии, экспертные дискуссии, выставка «Умный город», конкурс молодёжных ИТ-проектов, награждение «IQ городов» и отборочный этап международной «Битвы роботов». Главными темами форума будут цифровизация, строительство, ЖКХ, транспорт, безопасность, архитектура и креативные индустрии. Участие в этом событии примут зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава Минстроя РФ Ирек Файзулин и глава Минцифры РФ Максут Шадаев, а также министр экономического развития РФ Максим Решетников. Одним из приглашённых спикеров станет российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Форум пройдёт на площадках — «Пермь Экспо» и УДС «Молот».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.