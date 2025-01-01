Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новогодняя фабрика эмоций Афиша уикенда 26–28 декабря Поделиться Твитнуть

Члены фотоклуба «Пермь» показывают родной город и другие мегаполисы так, что главным героем выставки становится эмоциональное настроение в кадре. Что такое эмоциональная архитектура в проекте фотоклуба? Эмоции на фоне городских ритмов, необычного света дня и ночи, времён года. Настроение времени суток в городских локациях, игра масштабов в кадре, архитектурные формы и детали, портрет городской среды. Автор проекта и концепции выставки — Елена Ангальт-Щербакова. Экспозиция, состоящая из тематических блоков фотокартин, дополнена инсталляциями из миниатюрных копий автомобилей Дениса Киева в самодельных прозрачных боксах-витринах.

Что будет, если встретятся два волшебных персонажа — симпатичный медвежонок Тошка и маленький зайчик Крошка? Да не просто зайчик, а солнечный! Какие приключения ждут Тошку и Крошку по дороге к главному зимнему волшебнику — Деду Морозу? Кого возьмут они с собой в путешествие? Весёлые новогодние приключения расскажут малышам о дружбе, взаимовыручке, поддержке, а взрослым помогут вернуться в детство. В программе интерактивного представления — оригинальный звук и песни, игры с залом и общий хоровод вокруг ёлки. Участвуют артисты эстрадно-театральной студии «Озарение», народного цирка «Грация», театра танца MIX MODERN, ансамбля танца «Пластилин», хореографической студии «Веселые человечки», шоу-театра «Бибигон». В роли Деда Мороза — Иван Лебедев.

Ярмарка — прекрасная возможность купить подарки на Новый год, пополнить личную коллекцию работами современных авторов и поддержать местное художественное сообщество. В неформальной обстановке можно не только приобрести понравившиеся произведения, но и лично пообщаться с авторами, узнать больше об их творчестве и задать вопросы. Участвуют 15 художников из Перми и других городов, в том числе — резидентов MaxArt прошлых сезонов. На ярмарке будут представлены живопись и графика, объёмные объекты, элементы декора и авторские сувениры, а также объекты от мультистора «Фон» — магазина осознанных вещей.

Предновогодняя «блошка» «ПермьВинтаж. Подарки» — место, где оживает история. Блошиный рынок — это место, где удача встречается с безупречным вкусом. Здесь можно встретить всё: от виниловых пластинок, меняющих настроение вечера, до редкой бижутерии, которая выглядит круче любого люкса. В продаже: винтажные ёлочные игрушки, одежда и обувь, сувениры ручной работы, антикварные развалы.

В субботу, 27 декабря — «День северного оленя»: арт-площадка, игра «Следуй на Север», показательные кормления приматов и белых медведей. Премьера новогодней игры-приключения «Парма спасает Новый год» в 12:00 и 15:00: медвежонок Парма вместе со Снегурочкой и ребятами отправится на поиски волшебного кристалла, который похитила Снежная королева. В воскресенье, 28 декабря — Главная ёлка зоопарка. В 14:00: открытие главной ёлки, новогоднее игровое представление «Полярная сказка» и награждение победителей конкурса ёлочных игрушек. Также в этот день запланированы показательные кормления животных.

Привычное театральное пространство превратится в танцпол, где будет царить дуэт двух Жень — артистки ТТ Евгении Созоновой и Евгении Гибадуллиной. К ним присоединятся артисты оркестра ТТ. Дерзкий DJ-сет и живой вокал в сопровождении скрипки, виолончели, флейты и перкуссии. Вечер, где афро-ритмы переплетаются с атмосферным лайвом, а энергия нарастает буквально по секундам.

Ледовый городок заработает с 12:00, на горке для тюбинга и сноуборда пройдёт мастер-класс Дениса Бонуса — одного из самых известных сноубордистов России и мира. В программе: показательные прокаты (14:45-15:45), групповые заезды (16:00-20:15), интерактивы и памятные подарки. К участию в мастер-классе приглашаются те, кто уже уверенно стоит на сноуборде и хочет прокачать свои навыки.

Почему мы так любим Новый год? Ожидание праздника, запах ёлки и мандаринов и, конечно, игрушки, которые помним с детства. Сейчас их огромное количество, но они не имеют индивидуальности и того тепла рук, какое чувствуешь в старых. Почему они стали антиквариатом? На торговых аукционах стоимость кусочка картона может достигать сотен тысяч рублей! О новогодних игрушках расскажет историк Наталья Феликсовна Сойфер, преподаватель мировой художественной культуры и истории религии в гимназии № 6.

Пермская синематека отмечает Международный день кино и подводит итоги 2025 года вместе со спикерами, которые в течение года сопровождали специальные показы Пермской синематеки. Фильм Джима Джармуша «Кофе и сигареты» станет таким же толчком к разговору, каким стал кофе для героев одиннадцати новелл фильма. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки. Фильм обсудят: Александр Чащухин — доцент кафедры междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ (знает о повседневности миров Джармуша больше, чем сам Джармуш); Александр Заякин — философ, исследователь городских пространств (расскажет обо всех мыслях, которые рождаются за чашкой кофе); Эдуард Кощеев — сооснователь независимой «Библиотеки Дон Кихота», преподаватель Пермского политеха (человек, который читает быстрее, чем кофе успевает остыть); Ольга Вознесенская — автор тг-канала «Культурный сыр», историк, гид, лектор; Ольга Аверкиева — режиссёр и продюсер, основатель клуба доккино «Доколе» (умеет превращать реальность в кино, а кино — в повод для разговора); Настя Дроздова — куратор специальных показов Пермской синематеки, давний поклонник Джима Джармуша и человек, который всё ещё мечтает о черно-белом мире, где у всех всегда есть минутка на кофе.

160 экранов. 30 художников. Искусство, созданное с помощью света, движения и цифрового кода. Не полотна — а цифровые порталы, где технологии становятся языком искусства. Оживающие портреты, ритмичные узоры, традиции, переосмысленные в 3D и CGI. Каждый кадр — как сигнал из будущего, где границы между физическим и виртуальным стираются. Особенность пермской версии выставки — панорамная инсталляция, в которой можно буквально раствориться, не смотреть, а стать её частью.

Фестивальное пространство в этом году позиционируется как место, где можно провести целый день с семьей. Для этого организаторы готовят не только программу активностей на весь день, но и комфортную инфраструктуру. График событий очень плотный: ежедневно запланировано более 20 активностей: интерактивные шоу, спектакли, мастер-классы — как платные, так и бесплатные, ориентированные преимущественно на детей. «Фабрика» откроется с шествия Дедов Морозов и Снегурочек. За ними последуют спектакли и перформансы на разных площадках, не менее двух в течение каждого часа: «Волшебное шоу мыльных пузырей», «Новогодние приключения маленькой Принцессы», парад принцесс и богатырей, «Скачки зачарованных коней», «Мягкий переполох в сказочном лесу» и многое другое. Между ними в программе разместились музыкальные паузы с VIA VESNA, ВАЖУРЕ и Esperance, танцевальные флешмобы и многочисленные розыгрыши подарков. На мастер-классах можно будет заняться росписью шопперов, окрашиванием футболок в технике тай-дай, созданием семейных гербов, оригами, кофейной живописью, лепкой Дедов Морозов, росписью ёлочных игрушек и многими другими ремёслами.

