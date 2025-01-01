На пермском форуме «Города будущего» выступит Артемий Лебедев Событие состоится в краевой столице 22 и 23 августа Поделиться Твитнуть

В августе этого года в столице Прикамья пройдёт форум «Города будущего», участников которого ждут пленарные сессии, экспертные дискуссии, выставка «Умный город», конкурс молодёжных ИТ-проектов, награждение «IQ городов» и отборочный этап международной «Битвы роботов». Одним из приглашённых спикеров станет российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Об этом сообщают организаторы.

Главными темами форума будут цифровизация, строительство, ЖКХ, транспорт, безопасность, архитектура и креативные индустрии.

Участие в этом событии примут зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава Минстроя РФ Ирек Файзулин и глава Минцифры РФ Максут Шадаев, а также министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Форум пройдёт на площадках — «Пермь Экспо» и УДС «Молот».

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