Стала известна дата проведения «Битвы роботов» в Перми Чемпионат состоится с 22 по 23 августа Поделиться Твитнуть

В конце августа в столице Прикамья пройдёт отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов». Мероприятие состоится в финале форума «Город будущего», который будет проходить в Перми с 22 по 23 августа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минстроя РФ.

В ведомстве пояснили, что участников ждут пленарные сессии, экспертные дискуссии, выставка «Умный город», конкурс молодёжных ИТ-проектов, награждение «IQ городов» и отборочный этап международной «Битвы роботов». Форум пройдёт на площадках «Пермь Экспо» и УДС «Молот».

Пермяков на «Битве роботов» будут представлять две команды: «Зверобой» и BEEKEEPERS, которые сразятся в категории до 110 кг.

«Эти команды уже участвовали в прошлом сезоне. «Зверобой» дошла до финала и вошла в топ-16 лучших команд чемпионата. Команда BEEKEEPERS, к сожалению, не смогла дойти до финала, но зато выдала самый зрелищный бой второго этапа, когда их робот загорелся», — рассказал сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев (цитата по «КП»-Пермь»).

Как писал ранее «Новый компаньон», на проведение «Битвы роботов» краевые власти готовы потратить почти 57 млн руб. Ожидается, что в этом событии примут участие почти 100 человек из 10 российских регионов. В частности, не менее 40 человек с мини-роботами весом до 1,5 кг и не менее 50 человек с роботами до 110 кг. Планируется, что в Пермь приедут также не менее двух иностранных команд. Участниками станут школьники, студенты вузов и сотрудники различных предприятий.

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