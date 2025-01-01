Краевые власти оценили проведение «Битвы роботов» в Перми в 57 млн рублей Победителя конкурса определят в конце июля Поделиться Твитнуть

Максим Кимерлинг

На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на право организации и проведения первого отборочного этапа Международного чемпионата по битве роботов, который планируется провести в краевой столице. Заказчиком выступает государственное казённое учреждение Пермского края «Центр организации закупок».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 56,9 млн руб.

Ожидается, что в этом событии примут участие почти 100 человек из 10 российских регионов. В частности, не менее 40 человек с мини-роботами весом до 1,5 кг и не менее 50 человек с роботами до 110 кг. Планируется, что в Пермь приедут также не менее двух иностранных команд. Участниками станут школьники, студенты вузов и сотрудники различных предприятий.

В техзадании говорится, что цель проведения чемпионата — эффективное позиционирование и продвижение информационных и телекоммуникационных технологий Пермского края, популяризация робототехники и инженерии.

Первый этап соревнований состоится в Мотовилихинском, Свердловском и Индустриальном районах Перми. Место проведения — двухэтажное пространство площадью не менее 22 тыс. кв. м. В помещении должен быть ринг с обзором 360 градусов, а также зрительские трибуны, рассчитанные не менее чем на 4 тыс. человек, гардероб и туалеты. Отметим, ранее под эти цели использовалось здание спортивного комплекса им. Сухарева.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 июля, а через два дня, 31 июля, станет известен победитель.

Как ранее писал «Новый компаньон», «Битва роботов» — самое популярное событие в спортивной робототехнике. В прошлом году в краевой столице состоялся региональный этап чемпионата России, где встретились 16 команд из девяти регионов ПФО и УрФО, а также из Москвы. От Пермского края тогда приняли участие четыре команды. За битвой наблюдало 2 тыс. зрителей, а количество онлайн-просмотров превысило 700 тыс.

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