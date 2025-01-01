Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край готовится принять международную «Битву роботов» Капитан пермской команды по спортивной робототехнике запустил собственный стартап Поделиться Твитнуть

Фото: презентация Минцифры Пермского края

На заседании правительства Пермского края 5 февраля обсуждалась одна из ключевых тем инновационной креативной экономики Прикамья — робототехника. С основным докладом выступил заместитель председателя правительства Алексей Черников.

Он напомнил, что на российском уровне выделяется четыре региона с компетенциями в сфере производства роботов:

• Пермский край;

• Республика Татарстан;

• Челябинская область;

• Москва и Московская область.

Пермский край занимает 12 место в России по количеству применяемых промышленных роботов в организациях (253 шт.) и седьмое место по количеству замещённых рабочих мест в организациях (103 598).

В Перми находится первый в стране региональный центр развития промышленной робототехники — от создан на базе компании «Промобот» с федеральным софинансированием в январе 2025 года.

Компания «Меридиан» производит автоматизированные линии для алкогольной, фармацевтической и молочной промышленности, оборудование для производства укупорочных изделий.

В 2024 году было внедрено 10 проектов робототехнического комплекса, на 2025 год планируется внедрить не менее 30 единиц.

Компания «Роботех» производит роботизированное оборудование для предприятий различных отраслей промышленности. Мощность производства на первом этапе составляет 500 роботов в год, к 2030 году планируется увеличение до 5 тыс. единиц. Открыт крупнейший в Приволжье шоурум (демонстрационный центр) на базе лаборатории робототехники и автоматизации.

В Пермском крае робототехнику и программирование изучают не только в вузах, но и в школах. Так, в школе «Алгоритм» в Гамово в учебном процессе участвует манипулятор Promobot M Edu, на базе которого ребята изучают программное обеспечение по программированию промышленных роботов. В прошлом учебном году эта тематика присутствовала в программах 96 школ в регионе, в нынешнем году таких школ уже 124.

Много в регионе и учреждений дополнительного образования в этой сфере. В целом в Пермском крае робототехникой занимается более 100 тыс. детей.

В 2023 году по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина была создана Лига робототехники Прикамья, которая занимается спортивной робототехникой. В 2024 году прошло несколько соревнований разного уровня: робототехнический фестиваль «В мире технологий»; региональный чемпионат «Битва роботов»; Всероссийский турнир по программированию беспилотников «Парма-БАС», в финале которого встретились 25 команд из 10 регионов страны; чемпионат по информационной безопасности в формате PermCTF; III Пермская олимпиада по алгоритмическому программированию «CodePerm» и др.

Капитан пермской команды «Битвы роботов» «Зверобой» применил свои спортивные навыки в деловой практике: запустил стартап по производству роботов-снегоуборщиков BlizzardBuster, которые могут применяться для очистки от снега тротуаров, парковок, дворов, небольших участков, куда не проедет обычный трактор. При этом робот практически не шумит и управляется дистанционно.

На 2025 год Лига робототехники Прикамья планирует:

• Кубок по информационной безопасности;

• Чемпионат Пермского края по программированию промышленных роботов;

• Чемпионат Пермского края по продуктовому программированию;

• Чемпионат Пермского края по информационной безопасности среди школьников и студентов в формате PermCTF;

• Всероссийские соревнования по программированию промышленных роботов;

• Первый Чемпионат России по программированию беспилотных летательных аппаратов;

• Чемпионат по алгоритмическому программированию CodePerm.

Самым популярным событием в спортивной робототехнике является «Битва роботов». В 2024 году в Перми прошёл региональный этап чемпионата России, где встретились 16 команд из девяти регионов ПФО и УрФО, а также из Москвы. От Пермского края участвовало четыре команды. За битвой наблюдало 2 тыс. зрителей, а количество онлайн-просмотров превисило 700 тыс.

В 2025 году Пермь претендует на право проведения первого отборочного этапа международного чемпионата по «Битве роботов».

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