В День Государственного флага на телебашне в Перми включат подсветку Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра

В ознаменование Дня Государственного флага Российской Федерации 22 августа филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» включит архитектурно-художественное освещение пермской телебашни. Иллюминация, выполненная в цветах российского триколора, будет работать с 22:00 до полуночи.

День Государственного флага был официально учреждён Указом президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».

В этот день тематические световые представления будут организованы на телебашнях и антенно-мачтовых сооружениях РТРС по всей территории страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.