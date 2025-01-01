Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выбираем своего «Щелкунчика»! Афиша на неделю 29 декабря — 4 января Поделиться Твитнуть

В масштабной экспозиции 16 пермских художников предлагают зрителю переосмыслить границы реального и ирреального, исследуя внутренний мир человека как главный инструмент преображения действительности. «Фантазии» – это путешествие от созерцания к сотворчеству. Экспозиция строится как лабиринт, ведущий от знакомой реальности вглубь альтернативных вселенных, рождённых человеческим сознанием. Идёт исследование — как внутренние миры влияют на внешние обстоятельства и как, погружаясь в ирреальное, мы находим силы и вдохновение для изменений в реальном. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство Натальи Белавиной, Екатерины Безденежных, Романа Борисова, Никиты Вялкова, Марка Егошина, Владимира Кайгородова, Валерии Кочуровой, Ольги Кучевой, Дмитрия Лапшина, Юрия Лапшина, Виктора Остапенко, Светланы Перевышиной, Константина Собянина, Яны Соляковой, Юрия Шикина, Елизаветы Юшковой. Куратор Елизавета Юшкова.

Постановка по пьесе Ильи Губина предлагает сегодняшним взглядом посмотреть на хрестоматийную народную сказку, увидеть в знакомом сюжете не историю сопротивления злу, а рассказ о теплоте человеческих взаимоотношений, которого сегодня так недостает. Спектакль о взаимовыручке, доброте и народной смекалке, а ещё о том, как важно отыскать человека, который тебя поймет и поддержит. Режиссёр и хореограф Татьяна Безменова, художник Наталья Сыздыкова, композитор Никита Савостин, музыкальный руководитель Марк Либерзон. В роли лягушки, она же Василиса – Анастасия Ветрова и Дарья Яловега; Иван-царевич – Антон Девятов и Анатолий Королёв.

Трибуны откроются в 17:30, в 18:00 пройдут показательные выступления мастеров фигурного катания, с 19:00 до 20:00 призер Олимпийских игр, режиссёр известных ледовых шоу, художественный руководитель пермского фестиваля зимних видов спорта Илья Авербух проведет мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих. В завершение запланированы световое шоу, фотосессии со звёздами и памятные подарки.

Действительный член международной ассоциации стеклянной музыки Glass Music International Александр Лемешев (стеклянная арфа) и заслуженный артист России, обладатель премии «Органист года» Даниэль Зарецкий (орган) выступят с произведениями Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта. Петра Ильича Чайковского и других авторов. В программе – одни хиты: «Ария», «Шутка» и две популярные хоральные прелюдии Баха, менуэт Боккерини, «Музыкальная табакерка» Лядова и другие мелодии, которые зал узнает с первых тактов. В завершение концерта – небольшая сюита из музыки Чайковского к балету «Щелкунчик». Стеклянная арфа — это кристаллофон, состоящий из бокалов, закреплённых на резонансном столе и расположенных в определенной последовательности. Нежный, хрустальный звук различной высоты извлекается при прикосновении к смоченному водой стеклу.

Следуя главной рождественско-новогодней культурной традиции, «Пермская синематека» предлагает целых три варианта балета «Щелкунчик». Спектакль Большого театра – классическая хореография Юрия Григоровича, в ролях: Денис Савин, Артём Овчаренко, Елизавета Кокорева, Михаил Крючков. Запись была сделана на Исторической сцене театра, за пультом – Валерий Гергиев. Версия Дрезденской оперы – постановка Аарона Уоткина и Джейсона Бичи, удивительно атмосферная, даже по меркам классических «Щелкунчиков», по-настоящему рождественская. Мир детских фантазий, где куклы могут оживать, а диван с легкостью превращается в волшебные новогодние сани, встречается с идеальным миром юношеских грез, где нет тревог и сомнений, а есть лишь радость, красота и веселье. Рудольф Нуреев неоднократно ставил «Щелкунчика» в разных театрах. Результатом поисков стала парижская редакция спектакля, поставленная в 1985 году – она и исполняется сейчас на многих сценах мира, в том числе в Вене, где была в 2011 году сделана запись, которая будет показана в «Синематеке». Для взрослых и подростков история, рассказанная Нуреевым, – своего рода психоанализ сложностей взросления и первой любви, а для детей – настоящая сказка, немного страшноватая и загадочная, но очень красивая и счастливая.

Балет написан в 1892 году, в авторской версии Алексея Мирошниченко впервые представлен в Перми в 2017 году. Действие «Щелкунчика» перенесено в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера. Это история о взрослении, о том, как уходит детство, но вместо него приходит романтическая юность. Новый год здесь – символ хода времени и надежды на хорошее будущее. В предновогодний вечер пермскую версию главного рождественского балета можно посмотреть совершенно бесплатно: трансляция пройдёт на сайте и в соцсетях Пермского театра оперы и балета. Ссылка на спектакль будет опубликована в день показа в соцсетях театра. Главные партии исполнят Полина Ланцева и Кирилл Макурин.

Ежегодный хэнговер от команды Sight by Sight с участием пермских резидентов и специальных гостей. Пермский лейбл Sight by Sight, работающий в стилях Bass House, Bassline, Drum&Bass и UK Garage, известен своими летними рейвами в автобусном парке, где собирается 2500 гостей, и зимними посленовогодними хэнговерами. Обещано 9-часовое праздничное путешествие сквозь разные стили: бас-музыка, drum&bass, hardstyle и другие, 15 резидентов лейбла и special guests, среди которых Baadwrk, B-founder, Spacexzol, Maks Solo, Dispa, Graved.

В программе: «Январь – всему запевала» – угадай мелодию, «Мороз невелик, да стоять не велит» – танцевальный батл, «У зимы два друга – мороз да вьюга» – перфоманс по росписи неоновыми красками самого длинного шарфа, «Январский боди-арт» – блиц-роспись неоновыми маркерами, «Вился, вился белый рой» – молодёжные игры.

Рождественская музыка из Гарри Поттера в исполнении симфонического оркестра и хора. На два дня частная филармония прекратится в настоящий рождественский Хогвартс, где Хагрид тащит елку из волшебного леса. Проектный оркестр Christmas Orchestra под управлением дирижера Дениса Сона и хор Triumphus Vox под руководством художественного руководителя и хормейстера Анастасии Гуляевой исполнит сюиту в 15 частях из музыки Джона Уильямса из фильмов о Гарри Поттере. Аранжировка для оркестра и хора выполнена композитором Георгием Федоровым по заказу «Триумфа». Билеты на событие, купленные онлайн на сайте «Триумфа», можно получить в виде настоящего именного письма из Хогвартса с сургучной печатью.

Концерт известного органиста-виртуоза из Франции, главного органиста cобора Сент-Эсташ в Париже, лауреата международных конкурсов Батиста-Флориана Марль-Уврара. В программе — органные шедевры Германии и Франции, знаменитые произведения русских композиторов в переложении для органа, а также импровизации на рождественские темы. Концертный вечер откроет музыка двух гениальных представителей Германии и Франции, опередивших своё время и оказавших огромное влияние на историю музыки – Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка. В переложении для органа прозвучат «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского и… вот сюрприз! – музыка из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.

