Пермская частная филармония сформировала программу юбилейного сезона В афише «Триумфа» — музыка старинная, авангардная и народная, независимый молодёжный театр и другие проекты

Частная филармония «Триумф» открывает Х сезон: это первая круглая дата в истории необычного концертного учреждения. По словам арт-директора «Триумфа» Сергея Аристова, специальное юбилейное событие не планируется, но внутри сезона будет отмечаться несколько важных юбилеев.

Так, планируется серия событий в честь 70-летия Леонида Десятникова. Юбилей композитора отмечается в нынешнем году, но концерты пройдут весной 2026 года. Будут исполнены вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» (12+) и музыка из фильма «Москва» (6+), состоится концертное исполнение одноактной оперы «Бедная Лиза» (12+).

Подарком к юбилейному сезону можно считать первые концерты собственного концертного коллектива «Триумфа» — камерного хора под управлением Анастасии Гуляевой. Первый маленький концерт планируется в ноябре, а в апреле 2026 года — большая презентация. Коллектив уже сформирован. По словам Сергея Аристова, есть интересные и даже уникальные голоса, в том числе колоратурные сопрано и контртеноры.

В афише — много дебютов и первых выступлений в Перми; так, 28 октября на сцене «Триумфа» впервые выступит популярный автор-исполнитель Елена Фролова.

Piano-gala

Гюнай Мусаева

Частная филармония продолжит все свои популярные концертные циклы, в том числе цикл фортепианных рециталов Piano gala (12+) — в тёмном зале с освещённой клавиатурой. В афише — выступления Варвары Мягковой, Алексея Гориболя, новой популярной звезды Евы Геворгян: «Триумф» долго искал возможность организовать её концерт, поскольку юный амбассадор «Ямахи» — очень востребованная исполнительница, её концерты идут по всему миру и расписаны на несколько месяцев вперёд.

Алексей Гориболь в ноябре выступит в дуэте с певцом Олегом Крикуном: в программе — романсы русских композиторов XIX века.

Продолжатся и концерты в лютеранском храме: Abendmusic (6+) — музыка Ренессанса и барокко и Fiori Musicali (6+) — органные концерты. Ближе к лету планируется мини-фестиваль старинной музыки в лютеранской кирхе и в её дворике, где сейчас создаётся «Готический сад» и будет обустроена небольшая концертная площадка open-air. Среди органистов, готовых выступить в Перми, — резиденты известных «Органных вечеров в Кусково», в том числе их основатель Елена Привалова-Эпштейн.

Прасковия Уилсон

Никита Чунтомов

Планируется новый цикл — концерты World Music. В афише их пока нет, поскольку формат событий ещё обдумывается, а расписание не до конца сформировано. Как сказал арт-директор «Триумфа» Сергей Аристов, сейчас в Перми ощущается недостаток такой музыки: раньше было много фолк-фестивалей — в первую очередь, «Камва», но не только; сейчас же World Music в пермской афише почти отсутствует, а публика очень по ней скучает. Это доказали аншлаги на летних концертах Прасковии Уилсон — американо-российской исполнительницы цыганской, балканской и русской музыки, а также нового коллектива RusTradEns, объединившего крупнейших исследователей и пропагандистов подлинного русского музыкального фольклора из Перми, Екатеринбурга и Челябинска. Эти концерты стали главными музыкальными событиями лета в Перми, и их успех вдохновил коллектив «Триумфа» продолжить работу в этой сфере.

Джаза будет очень много. С куратором джазовой программы Максимом Кодоловым «Триумф» планирует выступления зарубежных музыкантов, так, в октябре состоятся концерты Венди Кей из Кении, выступающей в России впервые, и Робина Пере из Франции, в ноябре должен прибыть певец из США Рональд Бейкер, который выступит с пианистом Алексеем Черемизовым.

Продолжится сотрудничество с пермскими концертными коллективами — оперной труппой и оркестром Пермского театра оперы и балета, оркестром «Орфей», Agidel-orchestra и другими.

Люся Прохоренко в спектакле "Зелёная кошка"

Гюнай Мусаева

В театральной афише «Триумфа» — второй сезон лаборатории «POV: театр». «POV» обозначает «point of view», «точка зрения»; лаборатория предоставляет площадку для высказывания молодым театрам и независимым режиссёрам. В первом сезоне проекта самым нашумевшим событием стала «Зелёная кошка» (18+) — постановка актёров Театра-Театра Люси Прохоренко и Максима Гореславца. В новом сезоне творческий дуэт возвращается на сцену «Триумфа» с моноспектаклем Люси Прохоренко в постановке Максима Гореславца по повести Эрика Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая дама» (12+).

Кстати, очередной показ «Зелёной кошки» запланирован на 23 сентября.

Ещё одну постановку в рамках лаборатории должен осуществить Семён Барков — актёр и режиссер «Гоголь-центра» — с пермскими актёрами.

Кроме того, в рамках лаборатории пройдёт мини-фестиваль читок пьес новых авторов. Все имена драматургов в афише будут совершенно новыми, незаигранными. Читки будут проходить не только в «Триумфе», но и в необычных индустриальных локациях. Планируется, что на фестивале будет работать жюри из театральных деятелей Перми, и организаторы надеются, что эскизы превратятся в полноценные спектакли на разных сценах города.

Продолжатся циклы кинопоказов. «Кино, вино и домино» по-прежнему будет работать в тандеме с арт-лекторием: показы фильмов с обсуждениями будут предваряться лекциями на связанные темы. Так, в начале сентября будет целый день, посвящённый Хаяо Миядзаки: он начнётся с арт-завтрака в японском стиле (12+), продолжится детским концертом (6+) с музыкой из мультфильмов японского классика, затем последует лекция о творчестве Миядзаки (12+) и просмотр аниме «Ветер крепчает» (16+).

Цикл немого кино в сопровождении живой музыки тоже присутствует в афише. Его очередной сезон начнётся ретроспективы фильмов Чарли Чаплина (12+) в сопровождении джазовых импровизаций Александра Колесникова.

Сезон открывается 29 августа медиаконцертом «Мармеладное небо» (12+) — программой платформы CEAM Artists Центра электроакустический музыки Московской консерватории (ЦЭАМ).

Ещё в начале ХХ века технологии позволили обнаружить множество связей между аудиальным и визуальным, между звуком, светом и движением. Новые способы их соединения продолжают искать современные композиторы. Как люминесцентные лампы становятся музыкальным инструментом, а световые сигналы порождаются звуковыми событиями, как живые исполнители играют в дуэте с механическими двойниками — всё это можно будет увидеть на концерте платформы CEAM Artists. Музыканты здесь объединяются с инженерами и медиахудожниками, чтобы создавать новые аудиовизуальные объекты и формы искусства.

В программе произведения Николаса Мориша, Алексея Сысоева, Антона Светличного, Николая Попова, Якопо Бабони Скилинджи и Михаэля Байля.

В ближайший уикенд — большой киномарафон с видеоверсиями спектаклей Бориса Юхананова — «Безумный ангел Пиноккио» (16+), Юрия Бутусова — «Добрый человек из Сезуана» (16+) и Роберта Уилсона — «Мессия» (12+) Генделя.

