Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр актёрской инициативы Молодая актриса Театра-Театра пробует себя в режиссуре Поделиться Твитнуть

Объективация женщины, проблемы неприкаянных подростков, зависимость — алкогольная и не только… В пермской театральной афише вновь утверждается актуальная новая драма.

Актриса Театра-Театра Люся Прохоренко приехала в Пермь из Новосибирска и почти сразу дала понять, что актёрской карьеры ей недостаточно. Эта карьера по пермским меркам вполне блестящая: яркая внешность плюс трудолюбие плюс вдумчивый подход к каждой роли равняется повышенной востребованности как у режиссёров Театра-Театра, так и у постановщиков «со стороны», — однако Люся хочет быть не только инструментом, но и рукой, которая инструменты двигает.

Гюнай Мусаева

Её первый сольный проект — моноспектакль «Пьяный «космонавт» (18+), который по её же пьесе поставил на малой сцене Театра-Театра Дамир Сайранов, был замечен критиками и прочно держится в репертуаре. После того, как Люся стала драматургом (отучилась у Николая Коляды в Екатеринбурге), она стала пробовать себя и в режиссуре. В этом сезоне у неё вышли два спектакля: «Зелёная кошка» (18+) в рамках лаборатории «POV: Театр» (POV — это Point of View, точка зрения) в частной филармонии «Триумф» и «О чём молчит бар» (18+) — в баре «Совесть» в сотрудничестве с Домом актёра.

Эти три проекта демонстрируют несколько общих и очень примечательных качеств в творчестве начинающего режиссёра.

Во-первых, Люся Прохоренко умеет зажечь своей идеей коллег, собрать сплочённый коллектив «на ровном месте» и создать творческую атмосферу, максимально далёкую от профессиональной рутины. Актёры охотно присоединяются к её очень малобюджетным некоммерческим проектам, потому что не меньше, чем сама Люся, хотят сделать что-то своё, содержательное, важное и наполненное эмоциями. Сотрудники «Триумфа» и «Совести» в один голос изумляются готовности участников обоих спектаклей репетировать ночью, когда площадка свободна. Арт-директор «Триумфа» Сергей

Аристов — человек насмотренный, у него каждый день кто-то играет и репетирует, но даже он признаётся, что такого воодушевления прежде не видел.

Другое, уже совсем удивительное качество — это привязанность к жёстким темам и сюжетам. Создаётся впечатление, что каждым своим спектаклем Люся говорит: «Я не боюсь посмотреть в глаза этому ужасу». Наверняка читатель уже обратил внимание на то, что все спектакли этого автора — 18+. И ещё какой плюс! Тут и насилие-жестокость, и алкоголизм, и ненормативная лексика.

Любители психоанализа наверняка смогут потеоретизировать по поводу «комплекса красавицы», ну или «красавца», как это было, например, с Брэдом Питтом, который в нескольких фильмах подряд появлялся толстым и неопрятным, чтобы не остаться в истории кино слащавым ангелочком. Люся Прохоренко — очень красивая девушка. Она, безусловно, талантливая и умная актриса, но внешность — далеко не последний фактор при выборе её на главные роли, например, в «Отцах/Детях» (16+) Марка Букина или в «Рудольфио» (16+) Дмитрия Заболотских. Каждая её авторская работа выглядит как стремление доказать, что она может быть жёсткой и даже страшной.

«Пьяный «космонавт» — это монолог безнадёжной алкоголички. «Зелёная кошка», которую Люся в соавторстве с коллегой по Театру-Театру Максимом Гореславцем поставила по пьесе румынской писательницы Элизы Вилк, тоже включает в себя монолог, причём монолог уже убитой девушки.

«Зелёная кошка» — это в некотором смысле «Расёмон»: в ней есть загадка — исчезновение героини — и несколько меняющихся точек зрения, каждая из которых переключает зрительский взгляд на происходящее; но в данном случае детективная составляющая — не фокус рассказа, а всего лишь приём. Фокусом может стать отношение к социалистическому прошлому или, например, проблема неприкаянности подростка из неблагополучной семьи — пьеса содержит в себе огромный потенциал для разговора об актуальном. Для авторов пермского спектакля важнейшим фокусом стала объективация женщины — в этом сюжете она доведена до смертельного предела.

Чтобы подчеркнуть именно этот из многих смыслов текста Элизы Вилк, Люся Прохоренко и Максим Гореславец начинают представление с перформанса, в котором участвует сама Люся и исполнитель второй главной роли Пётр Попович. Девушка сидит на сцене, а молодой человек может делать с ней что угодно: кинуть в неё мячиком, например, или замотать шарфом. Зрителям предлагается присоединиться, и некоторые присоединяются, правда, очень робко. Люся же и бровью не ведёт — сидит абсолютно неподвижно и бесстрастно.

«Зелёная кошка» — не самый простой материал для постановки, поскольку взаимодействие персонажей в пьесе минимально: она состоит преимущественно из монологов. Авторы спектакля использовали для театрализации три важных медиума: обстановку дискотеки 1980-х с зеркальным шаром под потолком и бегающими по залу цветными бликами, жёсткий бит композитора Виталия Корбесашвили, задаю­щий темп и очень оживляющий действие, и видео.

Последнее особенно важно: это нарезка кинохроники позднесоветского времени — здесь и любительские, и официальные кадры. Сложные чувства вызывает эта подборка: казалось бы, надо умилиться всем этим пионерским маршам и знаменитым праздничным застоль­ям, размякнуть и пустить слезу, но бесстрастная и безжалостная видеофиксация убогости «серопанельного» быта не даёт забыть, что на самом-то деле «совок» — это безнадёга, совсем как в «Зелёной кошке».

Считается, что продвинутый и ответственный зритель должен перед походом в театр почитать литературный первоисточник — это помогает как следует оценить ту работу, которую проделали постановщики; однако в случае с «Зелёной кошкой» пьесу лучше не читать, дабы в полной мере пережить шокирующий эффект от её жёсткого финала.

Кстати, отличный актёр Пётр Попович. Это, так сказать, режиссёрам на заметку.

В своём самом свежем проекте — «О чём молчит бар» — Люся Прохоренко уже не появляется на сцене, предоставляя такую возможность пятерым прекрасным коллегам: Алисе Девятовой, Алине Ледовской, Антону Девятову, Степану Сопко — в роли «подвыпивших» и Михаилу Меркушеву — в роли бармена. Каждый из них выдаёт очень искренний перформанс: чувствуется, что артистам пришлась по душе возможность примерить на себя реальный человеческий материал, каждый из них буквально влез в шкуру своего героя. Алиса Девятова в роли эксцентричной невесты вызывает в памяти свою знаменитую роль в спектакле Марата Гацалова «Пьяные» (18+), но не повторяет её буквально.

«О чём молчит бар» — это вербатим, основанный на подлинных интервью (соавтор пьесы — уже упомянутый Виталий Корбесашвили). Представление очень уместно в баре «Совесть» и было воспринято посетителями этого заведения восторженно. Правда, это стопроцентный «сайт-специфик»: вряд ли действие можно перенести в менее аутентичную обстановку. Пьеса Люси Прохоренко и Виталия Корбесашвили относится к тому типу вербатима, который любуется людьми в их искренности, но не выходит на какие-то обобщения. Единственное обобщение, которое здесь можно сделать, — это русское народное «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

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