Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт киномарафон в память Роберта Уилсона, Бориса Юхананова и Юрия Бутусова Частная филармония «Триумф» организует событие в последний день августа

"Мессия" в постановке Роберта Уилсона. Фото: triumphmusic.ru

В частной филармонии «Триумф» 31 августа состоится киномарафон — оммаж недавно ушедшим великим театральным режиссёрам Роберту Уилсону, Борису Юхананову и Юрию Бутусову.

Программа подготовлена совместно с проектом TheatreHD. Будут показаны видеоверсии спектаклей «Добрый человек из Сезуана» (16 +) Юрия Бутусова, «Безумный ангел Пиноккио» (16 +) Бориса Юхананова и «Мессия» (12 +) Роберта Уилсона.

Юрий Бутусов — ведущий российский режиссёр среднего поколения. На протяжении 2000 — 2020-х годов он во многом определял эстетику театра в России. 9 августа нынешнего года он трагически погиб — утонул в Чёрном море в Болгарии. Ему было 63 года. Пермяки хорошо помнят его спектакли благодаря специальной программе VI фестиваля «Пространство режиссуры» в Театре-Театре.

Спектакль по пьесе Бертольта Брехта в новом переводе Егора Перегудова Бутусов поставил в театре им. Пушкина (Москва) в 2024 году.

Эмоциональная, страстная история об эксплуатации человека человеком под чудесную музыку Пауля Дессау в живом исполнении: Александра Урсуляк на разрыв аорты играет женщину и мужчину, поёт по-немецки, танцует, и её героиня изо всех сил старается остаться добрым человеком в озлобленном и равнодушном мире людей и богов. За эту роль актриса получила Национальную театральную премию «Золотая маска».

«Добрый человек из Сезуана» будет показан в «Триумфе» 31 августа в 12:00.

Борис Юхананов — редкий, пожалуй, единственный пример по-настоящему авангардного, бескомпромиссного театрального деятеля в современной России, который стал художественным руководителем большого столичного театра — Московского драматического театра им. Станиславского, который он переименовал в «Электротеатр Станиславский». Юхананов работал в театре — драматическом и музыкальном — и в кино, экспериментировал с видеоартом, занимался образовательными и издательскими проектами. Работал очень много. В последние годы испытывал проблемы со здоровьем и скончался от сердечной недостаточности 5 августа в возрасте 67 лет.

«Безумный ангел Пиноккио» — это самостоятельный кинотриптих, снятый по мотивам спектаклей «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр» Электротеатра Станиславский и переносящий на экран философское фэнтези по пьесе Андрея Вишневского. Мария Беляева в роли Пиноккио ведет зрителя через миры, где человеческое вытеснено нечеловеческим. Юхананов называет путь деревянного человечка путём «ангелической души», принимающей на себя «миазмы действительности» и проходящей сквозь очищающее пламя театра — увеличительного стекла реальности. Фильм сохраняет театральную эстетику и красоту, обретая новую спектакулярность в павильонных съёмках, создавая магический опыт погружения в историю о неуничтожимой чистоте.

Показ состоится 31 августа в 15:40.

Киномарафон завершится показом работы Роберта Уилсона — одного из величайших режиссёров рубежа XX и XXI веков в масштабах человечества. Перми повезло: в рамках Дягилевского фестиваля 2016 года в Пермском театре оперы и балета состоялась премьера оперы Верди «Травиата» (16 +) в постановке Уилсона.

Кроме работ в драматическом и музыкальном театре американский режиссёр был известен тем, что превратил свой дом, точнее, своё поместье Уотермилл в штате Нью-Йорк, в большую арт-резиденцию, где могли получить стипендии и возможности для реализации творческих проектов молодые художники, музыканты, кинорежиссёры — представители любой творческой профессии. Именно, там в Уотермилле, режиссёр скончался после непродолжительной, но тяжёлой болезни 31 июля.

Оратория Генделя «Мессия» в постановке Роберта Уилсона была записана на фестивале в Зальцбурге в 2020 году. Знаменитый своими изумительными образами режиссёр и художник создал великолепную постановку, превращающую духовный шедевр в путешествие по граням сознания. Моцарт переработал оркестровку Генделя спустя 50 лет, и дирижер Марк Минковский с оркестром «Музыканты Лувра» безупречно сочетает барочные и классические тона. Превосходный квартет солистов (Елена Цаллагова, Вибке Лемкуль, Ричард Крофт, Хосе Кока-Лоса) идеально гармонирует с богатством визуальных образов Уилсона, создавая, по отзывам критиков, «настоящее произведение искусства», «потрясающе красивое» и «волшебное мгновение в музыке».

Показ состоится в «Триумфе» 31 августа в 20:00.

