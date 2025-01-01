Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми создаётся частный концертный хор Певица из musicAeterna Анастасия Гуляева станет хормейстером в «Триумфе» Поделиться Твитнуть

Фото: Екатерина Михеева

Частная филармония «Триумф» впервые создает собственный музыкальный коллектив — первый в Перми частный концертный хор. Художественным руководителем и дирижёром коллектива назначена Анастасия Гуляева — певица хора musicAeterna, участница вокального ансамбля musicAeterna 4. Недавно в интервью «Новому компаньону» певица признавалась, что мечтает вернуться в родную Пермь и стать хормейстером.

Анастасия Гуляева, художественный руководитель частного хора «Triumphum vox»:

— Несмотря на то, что мы в 2019 году переехали в Санкт-Петербург, я продолжаю быть пермячкой. Я всё время возвращаюсь в Пермь, домой. Здесь моя семья… Я бы хотела в своём родном городе работать хормейстером. У меня уже есть соответствующий опыт, и немалый: например, я создала студенческий хор в Пермском филиале Высшей школы экономики, преподавала хор в детской музыкальной школе, а уже в Санкт-Петербурге, в Доме радио, основала академический хор «СоРечие». В консерватории я училась именно на дирижёрско-хоровом факультете, и на материалах своей работы с детскими хорами в Перми защищала дипломную работу. А сейчас, с опытом работы с Теодором, было бы непростительно эту квалификацию не использовать.

По словам Анастасии Гуляевой, цель нового коллектива — «свидетельствовать» о всех самых последних тенденциях и закрепившихся музыкальных традициях».

Хор получил название «Triumphum vox», что в переводе означает «Голос Триумфа». Не случайно выбрано написание на латинском языке: хор планирует сосредоточиться на старинной и духовной музыке. Классический в основе репертуар коллектива будет включать в себя также музыку других направлений и стилей — от мелодий средневековых кодексов до произведений современных композиторов и аранжировщиков. Коллектив будет работать в двух составах: камерный, сосредоточенный на концертной деятельности, и общий — образовательный, для вокалистов-любителей.

По словам арт-директора «Триумфа» Сергея Аристова, первый концерт частного хора «Triumphum vox» планируется на октябрь-ноябрь, а большая презентация хора состоится весной 2026 года. В планах коллектива — запись пластинок с эксклюзивными программами, выступления в Перми и гастрольные поездки по городам России, участие в хоровых фестивалях и конкурсах как в России, так и за рубежом. В мечтах — покорение Зальцбурга.

Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф»:

— Это, конечно, всего лишь амбициозная мечта, но цели нужно ставить самые высокие. Сейчас для нас главное — создать коллектив высокого профессионального уровня.

В августе пройдут открытые прослушивания в хор, которые может пройти каждый желающий, даже без музыкального образования. Прослушивание пройдёт в два этапа: на первом этапе — отбор, на втором — распределение в камерный и общий хор.

Информационным партнёр прослушивания — самый крупный российский паблик об академическом вокале The Art of Opera.

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