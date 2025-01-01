Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Город «Вечной музыки» Оркестру MusicAeterna исполняется 20 лет Поделиться Твитнуть

Александра Муравьёва

MusicAeterna — оркестр и хор Теодора Курентзиса — отмечает 20-летие. Восемь лет из этих двадцати коллектив провёл в Перми, и, хотя сейчас он стал резидентом Санкт-Петербурга, возникшие за эти годы связи с Пермью не рвутся, а, напротив, укрепляются…

Можно сказать, что за проведённые вместе годы оркестр и город стали, по выражению Виктории Токаревой, «глубокими родственниками». Последствия пребывания в Перми коллектива Теодора Курентзиса не исчерпываются продолжением фестивальных проектов, таких как Дягилевский фестиваль и «Дягилев+»; продолжается интенсивный обмен энергией между MusicAeterna и музыкальной Пермью: так, совсем недавно певица хора MusicAeterna Валерия Сафонова стала главным хормейстером Пермской оперы, а концертмейстер симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета Марк Зингер участвовал в концертах MusicAeterna с программой из произведений Равеля и Респиги. Каждое выступление пермского оперного оркестра снова и снова показывает, что взаимодействие с выдающимся коллективом коллег задавало и продолжает задавать очень высокую планку качества, так что нынешний оркестр-резидент Пермской оперы достойно выступает с концертами в собственных филармонических абонементах в Перми и Москве.

Мы спросили музыкантов оркестра и певцов хора MusicAeterna, чем является для них MusicAeterna и чем стала для них Пермь?

Двадцать лет — навстречу друг другу

Елена Райс, скрипачка:

— Для нас, тех музыкантов, которые работают в оркестре MusicAeterna с момента его основания, все эти 20 лет — движение навстречу друг другу. У нас особенная атмосфера в коллективе. В творческих коллективах всегда есть какая-то конкуренция, и, как правило, она нездоровая. У нас же каждый музыкант — профессионал высокого уровня, и нам делить друг с другом нечего. MusicAeterna даёт реализоваться каждому на своём месте, и у нас правда очень тёплые отношения — и в группе скрипачей, и вообще в оркестре. Какая-то общая энергия всегда есть, и за эти 20 лет мы стали родными людьми.

Ну и потом, конечно, греет сознание того, что ты причастен к тому, чего никто другой не делает; а то, что делает наш маэстро Теодор Курентзис, на самом деле никто больше не делает. Вот вчера Теодор на репетиции сказал: «Почему я тысячи раз дирижировал концертами, и каждый концерт для меня — как единственный, как последний раз? Вот, казалось бы, зачем мне это? Мне этот очередной концерт не принесёт больше славы, больше денег, больше почтения, уважения пуб­лики… Казалось бы, можно расслабиться, где-то что-то подмахнуть, удовольствие получить. Но я к этому так не отношусь. Я считаю, что каждый должен играть так, как будто бы это и первый его концерт, и последний, последний, последний».

Я всё время об этих его словах думаю. Неважно, концерт это или спектакль в театре, этот подход для меня — единственно верный, и если человек относится к своему делу иначе, то мне с этим человеком просто не по пути. Я сама так живу, для меня это неотъемлемая часть творчества. Я не воспринимаю своё занятие как работу: это, конечно, не работа — это моя жизнь.

Я просто дико счастливый человек, что у меня так всё сложилось. Я начинала свою музыкальную карьеру в камерном оркестре филармонии Новосибирска. Прекрасный оркестр, но тем не менее я каждый день, приходя на работу, думала: неужели это всё, и вся моя жизнь пройдёт в этом — в этих репетициях, в этой рутине? Когда я познакомилась с Теодором, я подумала: «Вот оно! Вот ради этого я столько училась, столько сил положила».

Когда MusicAeterna переехала в Санкт-Петербург, я осталась в Перми и считаю, что работа концертмейстером в оркестре Пермской оперы — это был необходимый этап и для Пермской оперы, и для меня. Прежде чем принять решение, я поговорила с Теодором, и он сказал: «Если у тебя есть силы, чтобы возглавить оркестр, я только за, я тебя на это дело благословляю, но всегда жду назад». В Перми у меня сложился творческий тандем с дирижёром Артёмом Абашевым, тоже выходцем из MusicAeterna. Мы и сейчас продолжаем общаться, часто переписываемся, если есть возможность, встречаемся, я ходила к нему на премьеры в Большой театр.

У меня три родных города. Я родилась в Челябинске, в Новосибирске росла и училась, а в Перми стала профессионалом и семейным человеком. До сих пор моя семья здесь живёт, у нас квартира здесь, мой муж Максим Краснов работает до сих пор в театре в Перми. Я внимательно слежу за пермским оркестром. Мне очень нравится новый главный дирижёр Владимир Ткаченко, нравится и Иван Худяков-Веденяпин, у него большое будущее. Музыканты оркестра по-прежнему мои друзья: и Рома Ефимов, и Марина Захарова, и Марк Зингер: он, кстати, играл с нами на «Дягилев+». Я сюда как домой приезжаю.

Вернуться на родину и продолжать творить

Анастасия Гуляева, певица хора:

— С 2006 года я после окончания консерватории пела в хоре Пермского театра оперы и балета. Когда в 2011 году в театр пришёл Теодор Курентзис и вместе с ним —MusicAeterna, никто не объявлял, что можно перейти в этот новый коллектив. Нам дали понять: работайте, как работаете, никто вас не тронет; будут какие-то, видимо, реформы в театре, но вы останетесь на своих местах. А мне было интересно что-то новое попробовать! Весной 2011 года объявили прослушивание, и я на него записалась, как и многие другие ребята — из Перми, из Пермского края, из других городов. Я прошла это прослушивание… Ну, пришлось объясниться с главным хормейстером Виталием Анатольевичем Полонским, признаться, что я работаю в театральном хоре. Он подумал и взял меня на полставки: я стала петь в MusicAeterna, оставаясь в хоре театра. Полгода я работала в двух коллективах.

Было тяжело. Формально у меня были половинные ставки, но по факту я работала на 100% в двух местах! Поэтому через полгода я полностью сосредоточилась на работе в коллективе Теодора Курентзиса. Коллектив оказался потрясающий! Все ребята — из разных городов: из Москвы, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга, все творческие, горящие разными начинаниями. У многих были какие-то свои задумки, и Теодор нам всегда давал зелёный свет. У нас были музыкальные вечеринки, поэтические вечера, где мы пели вне всяких форматов и жанров. Оказалось, что Лена Подкасик давно уже поёт джаз, у неё в Москве был джазовый коллективчик, и она нам предложила собраться минимальным составом и начинать петь джаз. Так сложился наш квартет JazzAeterna. Мы не думали, что что-то из этого серьёзное получится, пели для развлечения…

Нас заметили, стали приглашать на концерты в Перми, мы разнообразили репертуар, стали делать программы народной музыки, старинной музыки… Теодор Курентзис стал нам устраивать выступления в гастрольных поездках, в параллельных фестивальных программах, продвигать нас.

Благодаря этому маленькому коллективу мы стали участниками проекта «Дау» (18+.—Ред.).

Несмотря на то, что мы в 2019 году переехали в Санкт-Петербург, я продолжаю быть пермячкой. Я всё время возвращаюсь в Пермь, домой. Здесь моя семья — она очень большая: у меня три брата и сестра, у всех полно детей… Когда мы все собираемся, за столом — человек 30! Мама у меня в Перми, я её постоянно навещаю. И муж у меня тоже в Перми! Он меня благословил на работу в Санкт-Петербурге, но сам не захотел ничего менять в своей жизни, остался в Перми. Так что вот уже пять лет я живу на два города.

Мне очень хочется вернуться в Пермь. Я бы хотела в своём родном городе работать хормейстером. У меня уже есть соответствующий опыт, и немалый: например, я создала студенческий хор в Пермском филиале Высшей школы экономики, преподавала хор в детской музыкальной школе, а уже в Санкт-Петербурге, в Доме радио, основала академический хор «СоРечие». В консерватории я училась именно на дирижёрско-хоровом факультете, и на материалах своей работы с детскими хорами в Перми защищала дипломную работу. А сейчас, с опытом работы с Теодором, было бы непростительно эту квалификацию не использовать.

Пермь стала для меня дверью в Россию

Элени-Лидия Стамеллу, певица хора:

— Я родом из Греции, из Афин. Много лет я следила за творчеством моего земляка Теодора Курентзиса и мечтала с ним работать. Я много училась — пять лет в Германии, потом в Италии, Австрии, США, но постоянно следила за Теодором и его коллективом, и вот в 2012 году я узнала, что они будут выступать в Афинах, в концертном зале «Мегарон». Я набралась смелости и пошла на прослушивание: сначала к Медее Ясониди — на тот момент она работала помощницей Теодора. А затем уже к Теодору, и он пригласил меня с ним работать — в хоре под управлением Виталия Анатольевича Полонского.

Я тогда как раз в США получала второе образование и только-только окончила первый курс в очень хорошей актёрской школе в Нью-Йорке… Решила бросить обучение и уехать работать в Пермь с Теодором. Но я всё равно выучилась на актрису — в Пермском институте культуры. Очень хороший институт!

Конечно, в Перми всё было непривычно: климат другой, природа. Я всегда любила всё новое, любила экзотические страны, а Россия для меня — экзотика. Конечно, были трудности, но сейчас они превратились в прекрасные воспоминания. И, конечно, я получила такие возможности в творчестве и в профессии, каких никогда не нашла бы в другом коллективе. Взять хотя бы «Лунного Пьеро» Шёнберга: я впервые исполнила это сочинение в Перми. Случился бы в моей жизни Шёнберг, если бы не работа в MusicAeterna? Я не знаю…

Пермь была первым российским городом, в котором мне довелось жить. В Пермском театре оперы и балета в гримёрной, где мы готовились к выступлениям, всегда играли старинные русские романсы, в основном в исполнении Петра Лещенко. Я очень полюбила эту музыку, она всегда меня эмоционально заряжала. Вот это всё: музыка, душевная атмосфера в нашем коллективе — стало очень много для меня значить.

Мы все жили театром, мы были на 100% погружены в работу. В моей Перми было очень много музыки, очень много интересных ролей, очень много опыта: эксклюзивные постановки — оперы Tristia (18+. — Ред.), Cantus (12+. — Ред.), «Носферату» (18+. — Ред.) и «Жанна на костре» (18+. — Ред.); работа с такими режиссёрами, как Ромео Кастеллуччи, Теодорос Терзопулос, Боб Уилсон. Незабываемые ночные концерты в зале деревянной скульптуры в Пермской галерее… Это было потрясающе.

Оркестр — моя вторая семья

Павел Курдаков, трубач, директор оркестра MusicAeterna:

— С оркестром MusicAeterna связана половина моей жизни. Это практически моя вторая семья: я женат всего на год дольше, чем работаю в MusicAeterna. Появление и становление этого коллектива для меня — как рождение и взросление собственного ребёнка.

В этом сезоне мы почти доукомплектовали оркестр, и вы увидите на сцене много новых лиц, однако у нас по-прежнему сохраняется костяк, который сложился с самого начала: Наил Бакиев, Дилявер Менаметов, Ваня Пешков, Саша Прозоров, Инна Прокопьева, Лена Райс... Это люди, которые присутствовали в момент рождения коллектива, и они до сих пор с нами. Для них это тоже семья и половина жизни.

Мы всегда тщательно подбирали музыкантов — не только по профессиональному уровню, но и с точки зрения коммуникации, взаимоотношений внутри коллектива, чтобы люди сыгрывались в единую цепочку. На прослушиваниях мы присматриваемся к людям, стараемся учитывать их характер, их стремление развиваться, их коммуникативные способности, разумеется, вместе с их профессиональными навыками.

Ещё один фактор, который отличает MusicAeterna от других музыкальных коллективов, — это наш руководитель, Теодор Курентзис. Вот этот союз — Теодор Курентзис плюс музыканты, готовые взаимодействовать и вместе развиваться, — и делает нас особенными.

Теодор приветствует, когда в оркестре создаются дополнительные коллективы — ансамбли, консорты… Так, он не возражал, чтобы мы создали внутри оркестра брасс-ансамбль и стали делать собственные концертные программы.

Поскольку я не только музыкант, но и директор оркестра, я ощущаю себя чем-то вроде балансира, противовеса художественному руководителю: Теодор — увлекающийся человек, он трудоголик и перфекционист, он может не обратить внимания на то, сколько длится репетиция, и я ему аккуратно намекаю, показываю, что пора сделать паузу, отдохнуть. Я стараюсь сохранить энергию музыкантов для того, чтобы на концерте выдавать максимальное качество.

Если с MusicAeterna прошла половина моей жизни, то с Пермью — четверть. Она стала для меня родным городом, в котором у меня было много чего интересного. Здесь родился мой сын, и именно из-за того, что он родился в городе Дягилева, мы его назвали Сергеем Павловичем. Связь с этим городом у меня сохраняется. Когда мы переехали в Санкт-Петербург, моя старшая дочь осталась в Перми. Здесь у неё уже складывается своя жизнь: университет, молодой человек… Я давно знаю этого парня, я видел его взросление, поэтому я со спокойной душой оставил дочь в Перми.

Пермь стала родиной моих детей

Мария Зоркина, концертмейстер группы арф оркестра MusicAeterna и дирижёр Пермской оперы:

— Когда я в 2011 году пришла в MusicAeterna, я была арфисткой. Сейчас у меня две ипостаси: в оркестре Теодора Курентзиса я — концертмейстер группы арф, а в Пермском театре оперы и балета работаю дирижёром. Совмещаются эти роли очень легко, потому что и Пермская опера, и Теодор относятся к этому очень лояльно. Теодор вообще любит, когда его музыканты развиваются, изучают что-то новое; он считает, что это положительно сказывается на работе в коллективе, в оркестре.

Мы с мужем долго работали за границей — в Гонконге и Макао, но, когда мы стали ждать второго ребёнка, решили возвращаться в Россию. И тут позвонил Теодор и пригласил нас в Пермь! Это был не просто сюрприз — это было чудо.

Пермь стала родиной моих детей. Они выросли здесь. Сейчас оба изучают хореографию, и знаете почему? Потому что они выросли в Пермском театре, на этом шикарном балете.

Когда дети подросли, я стала задумываться о дирижировании. Я когда-то окончила училище параллельно по классу арфы и дирижирования и хотела эти навыки оживить. Я обратилась к Валерию Игнатьевичу Платонову, он отнёсся к моим интересам с большим пониманием, и у него я выучилась в дирижёрском классе. И началось… Один спектакль, другой… Вначале это были просто разовые приглашения, а сейчас у меня шесть репертуарных наименований, в основном детские спектакли, я их очень люблю. Совсем недавно я стала музыкальным руководителем возобновления детской оперы «12 месяцев». Я понимаю, откуда эта привязанность к детским постановкам: когда мне было лет 17−18, мне довелось работать в детском театре «Зазеркалье» с народным артистом Павлом Бубельниковым, который подарил мне мою первую дирижёрскую палочку. С его благословения я сейчас этим занимаюсь.

Однако арфа у меня не на втором плане тоже.

На протяжении 13 лет я была единственной штатной арфисткой MusicAeterna. Сейчас нас двое. В нашем оркестре каждый исполнитель — штучный, особенный человек, и это исключительно выбор Теодора. Он подбирает музыкантов не по результатам прослушивания: «Ты хорошо играешь, вот тебе контракт», — нет! Каждый музыкант проходит испытательный срок, во время которого руководитель смотрит не только на его профессиональные качества, но и на то, как музыкант себя ощущает в нашем коллективе.

В итоге у нас нет ни одного чужого человека — мы как одна большая дружная семья. При этом мы все — творческие индивидуальности, трепетно влюблённые в музыку. Теодор всегда открыт для наших предложений; и никто не будет смотреть на часы, ни слова не скажет, если задерживается репетиция или возникают другие творческие необходимости. Мы все работаем ради искусства, ради музыки — у нас это в крови.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.