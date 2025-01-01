Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская частная филармония берётся за раскрутку международной звезды World Music Первый российский концерт Прасковии Уилсон пройдёт в «Триумфе» 21 июля Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Частная филармония «Триумф» начинает работать как продюсер аккордеонистки Прасковии Уилсон, выступающей в модном формате World Music. Прасковия Уилсон — это не псевдоним, а настоящее имя исполнительницы: она родом из Вашингтона, мама у неё русская, а отец — потомок американских первопоселенцев.

Прасковия — музыкант-самоучка и дизайнер одежды. Она исполняет музыку Балкан, русские и греческие мелодии, а также американские народные песни — всё это в оригинальных авторских обработках, но с сохранением аутентичных мелодий. Артистка сама шьёт свои концертные платья в фолк-эстетике.

Арт-директор «Триумфа» Сергей Аристов увидел её выступление в видео reels в интернете и решил во что бы то ни стало её найти. Искать было непросто, но он добился правды: оказалось, что «метод пяти рукопожатий» действительно работает.

Концертная карьера девушки была до сих пор довольно скромной: она выступала в музейных пространствах в Вашингтоне — в Смитсоновском институте и в музее текстиля. В России, в «Триумфе» 21 июля пройдёт её первый большой концерт (12 +). Сергей Аристов считает, что у неё большой потенциал, и планирует её концертный тур. 15 июля состоится сольный концерт Прасковии в Москве, в пространстве «Своё поле». Планируется запись её диска в пермской студии звукозаписи Юрия Полякова.

«Триумф» не впервые работает как продюсерский центр. Так, в этом сезоне в частной филармонии прошла лаборатория «POV: Театр», в рамках которой был поставлен спектакль «Зелёная кошка» (18 +), а в дни Дягилевского фестиваля был создан спектакль-аудиопроменад о Сергее Дягилеве (12 +). Недавно «Новый компаньон» сообщал, что частная филармония создаёт собственный концертный хор.

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