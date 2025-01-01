Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Маппинг на фасаде Пермского театра оперы и балета создадут 13 команд Световое шоу будет проходить на протяжении трёх дней Поделиться Твитнуть

Проект маппинга Fusion студии inMIYa. Фото: фестиваль "ПроСвет"

Организаторы фестиваля «ПроСвет» (0+) поделились подробностями светового шоу, которое состоится в рамках фестиваля 29, 30 и 31 августа на фасаде Пермского театра оперы и балета.

Световые проекции на театр — маппинг — представят 13 студий из России, Испании и Франции. Среди них создатели спецэффектов для «Кракена», «Т-34» и других блокбастеров — студия Trehmer; организаторы международного фестиваля медиаискусства НУР — студия formate; мультимедийный художник из Парижа MILKORVA; дуэт из Барселоны Sasha Kojjio&Alisa Davydova, работы которых были представлены на лучших площадках мира. Свои произведения покажут также известные российские команды — metaphora, Valerii Bykovskii, Александр Миндрин, InMiYa, PRORVA, Sasha Portnov/Mind Vision, PSI, MDP, MediaVS&WILDWORLDSOFVAVA.

Это самое представительное маппинг-шоу в истории «ПроСвета».

Медиахудожники стараются не просто создать красивое изображение, идеально вписанное на фасад здания, но и наполнить его каким-то содержанием.

Проект маппинга Cogito ergo sum студии formate. Фото: фестиваль "ПроСвет"

Так, работа студии formate «Cogito ergo sum» («Мыслю, значит, существую») исследует хрупкий момент, когда мысль перестаёт быть исключительно человеческой привилегией и начинает приобретать машинную форму. Холодная, почти геометрическая ткань кода пронизывается текучими импульсами света, которые словно ищут новую форму для сознания. Это не прогноз грядущего, а фиксация дрожащего «сейчас» — мгновения, в котором проблеск искусственного самопереживания впервые касается пустоты.

Проект маппинга "Механика ветров" студии metaphora. Фото: фестиваль "ПроСвет"

Работа студии metaphora «Механика ветров» — масштабный видеомэппинг, превращающий фасад театра в живой механизм: колонны становятся колбами, карнизы — шестернями, а вихри света и тени рождают на камне бесконечную легенду. В этом поэтичном симбиозе живой художник и искусственный интеллект выступают соавторами, сплетая науку, технологию и природу в единую ткань образов: каждая вспышка словно улавливает невидимое дыхание мира, заставляя здание оживать и рассказывать историю о том, как в гармонии могут сосуществовать стихия, человек и машина.

Шоу будет проходить все три дня работы фестиваля и состоять из 30-минутных блоков, в которые включены все работы. Поэтому зрители могут увидеть его в любое удобное время с 20:00 до 23:00.

Фестиваль света и медиаискусства «ПроСвет» состоится в Перми в четвёртый раз. Его тема — «Парки будущего». Кроме грандиозного маппинг-шоу, в программе фестиваля световые инсталляции (6+) от российских и международных цифровых художников на «Заводе Шпагина» и на экотропе у Северной дамбы — ежедневно с 12:00 до 23:00; на экотропе у Средней дамбы — ежедневно с 20:00 до 23:00; мультимедиавечеринка «Ради мира и любви» (18+) с участием мировых диджеев в окружении инсталляции из 120 лазеров и кристаллов-кубов 30 августа с 20.00 до 01.00; гастрономическая программа (18+) — спецменю от топовых ресторанов и баров Перми; образовательная программа (0+) — лекторий в «Точке кипения» (Завод Шпагина) с цифровыми художниками, урбанистами и экологами.

Все события фестиваля, кроме вечеринки, можно посетить бесплатно.

