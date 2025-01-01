Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В программе фестиваля «ПроСвет» впервые представлена гастрономия Пермские рестораны придумали футуристические и «инопланетные» меню Поделиться Твитнуть

Вафля с тыквой от "Лакшми". Фото: фестиваль "ПроСвет"

На фестивале света «ПроСвет» впервые открывается гастрономическая программа — в 16 пермских заведениях будет представлено специальное меню.

В акции участвуют Amber, Gatsby's, Hound, «One Гоги», Red Cup, RoastBerry, Stoke, Umami Katiko, Usagi, «Дом Третьяковой», К16, «Лакшми», «Лапса», «Пастарь», «Фрай» и «Чайка Zaza», которые подготовили 80 специальных сетов — блюда и напитки, которые раскрывают главную идею фестиваля: симбиоз человека, природы и новых технологий.

Поскольку «ПроСвет» в этом году проходит под девизом «Парки будущего» и сосредоточен на экологической тематике, шефы ресторанов-участников поддержали локаворский тренд и приготовили специальные блюда только из экологически чистых локальных продуктов; а поскольку фестиваль в целом футуристический, в создании сцецменю были использованы авангардные технологии — молекулярная кухня и т.п.

Визуально блюда фестивального меню содержат метафоры света и ночного города.

Среди специальных блюд — инопланетный бургер в Amber, штрудель с налимом, который живет только в чистых реках, в «Доме Третьяковой», экспериментальная вафля с тыквой в «Лакшми», паста кампанелле-триколор в «Пастаре», сырники цвета первых солнечных лучей — в К16, паровые булочки бао с цветными начинками — в «Лапсе»: бао с куриным попкорном в k-pop стиле и бао с креветками темпура в соусе «сливочный васаби». В ресторанах «One Гоги» и «Чайка Zaza» превратили полиграфическую палитру RGB (red, green, blue) в гастрономический код из трёх курсов — красного, зелёного и синего цветов. Три курса, три чистых оттенка, каждый курс — монохромная гастрокомпозиция, где цвет диктует форму, а вкус — содержание.

Некоторые заведения даже напечатали на 3D-принтере специальную посуду для подачи.

Спецпредложение по напиткам включает коктейль с эффектом цифрового дождя и подсветкой в Amber, а также посвящение пермским северным сияниям и закатам в Gatsby's: здесь тоже поиграли с цветом и светом и создали фестивальный сет из трёх коктейлей — The Golden Sand Sunset (текила, лайм, алоэ, кукуруза, халапеньо; средняя крепость, свежий, деликатно пикантный), Cinco Costas (текила, зелёный горошек, лайм, пиво APA; средняя крепость, свежий, травянистый, текстурный) и Surf de Agave (текила, лайм, чайот, малина; средняя крепость, свежий, цитрусово-овощной).

В фестивальном спецпредложении отражены русская, паназиатская, итальянская кулинарные традиции, есть фьюжн с южноамериканским оттенком, есть веганские и безглютеновые предложения, специальные детские меню.

Куратором гастрономической программы фестиваля «ПроСвет» стал пиар-директор фестиваля «Город встреч», автор телеграм-канала in vino papulos Алексей Папулов.

Специальные фестивальные предложения в меню пермских ресторанов можно найти уже сегодня. Программа действует с 18 по 31 августа, но в случае успеха у посетителей заведения могут оставить их в постоянном меню.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.