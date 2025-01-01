Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На фестивале в Перми вырастет «Сад света» В программе фестиваля «Просвет» запланированы лазерное шоу и dj-вечеринка Поделиться Твитнуть

"Сад света". Фото: Евгений Егоров

Организаторы фестиваля «Просвет» (0+) сообщили, что в его программе впервые запланировано специальное событие — мультимедиа-вечеринка «Ради мира и любви» (18+). Шоу состоится на Заводе Шпагина 30 августа, начало в 20:00.

Кураторы события — семейный дуэт Егора и Анастасии Кандюриных (Москва), выступающий под брендом event-лаборатории Radi mira I lubvi (RML). Они известны как организаторы масштабных вечеринок в необычных местах, например в старейшем московском ботсаду или, как в Перми, в бывших ж/д мастерских Завода Шпагина.

Участниками светомузыкального перформанса станут: выступавший в 45 странах мира, включая площадку легендарного Burning Man в Неваде, Izhevski; автор собственного звукового языка, ставшего культовым, и трека-гимна «Казантипа», обладательница Jagger Music Awards за лучший электронный проект Ishome; один из 15 лучших артистов по версии Billboard Classical, автор альбома из мирового топ-100 iTunes, создатель музыки для Louis Vuitton, Hugo Boss, RADO и других мировых брендов Nikola Melnikov и другие мастера электронной музыки.

В рамках шоу-вечеринки художники из студии LymArt с помощью 120 монолазеров и кристаллов-кубов, работающих как призмы, «вырастят» «Сад света», который расцветёт под электронную музыку. Сотни лазеров, проходя через призмы, создадут спектральные рисунки в пространстве бывшего вагоноремонтного цеха. Студия также готовит премьеру от команды holyprizm: медитативно-технологический сет, основанный на авторском звучании и масштабной партитуре света.

Художники говорят, что они вдохновлялись инженерным и технологическим прошлым площадки фестиваля, силой инженерной мысли и славной историей уральских заводов. «Там, где сохранилась сила инженерной мысли, «Сад света» начинает новое путешествие, соединяя индустриальную эстетику с хрупкой красотой цветов света. Здесь технологический сад расцветёт новым дыханием и станет визуальным сопровождением музыкальной программы фестиваля», — говорят художники LYM ART.

Андрей Михайловский, куратор фестиваля «Просвет»:

— Завод Шпагина на несколько часов станет одновременно площадкой для отдыха и иммерсивного спектакля, где его участники смогут ощутить полное погружение в свет, звук и пространство.

Мультимедиа вечеринка — единственное событие «Просвета», на которое нужно будет покупать билет. Инсталляцию «Сад света» (6+) можно будет увидеть бесплатно в любое другое время работы фестиваля.

Фестиваль «Просвет» состоится в Перми в четвертый раз. Его события пройдут 29-31 августа на Заводе Шпагина, в сквере у Пермского театра оперы и балета и на егошихинской экотропе в «Зелёном кольце».





