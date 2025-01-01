Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми снова появится «живой цветок» от студии Panterra Фестиваль «Просвет» объявил программу паблик-арта в долине Егошихи Поделиться Твитнуть

Florpass

Музей современного искусства PERMM

В социальных медиа фестиваля «Просвет» (0 +) появилось описание световых арт-объектов, которые появятся в рамках фестивальной программы в долине Егошихи. Как уже писал «Новый компаньон», в этом году «Просвет» впервые выйдет на территорию «Зелёного кольца» Перми.

Среди арт-объектов, которые можно будет увидеть на Егошихе — инсталляция Florpass 004 от студии Panterra — инопланетный цветок высотой четыре метра, который взаимодействует со зрителем, меняя цвет и яркость, и издаёт «звуки из чужого мира». Пермякам, интересующимся современным искусством, эта инсталляция хорошо знакома: она выставлялась на территории музея ПЕРММ в декабре 2025 года.

Ещё одна инсталляция на экотропе у Егошихи — Nidum от команды Splaces Studio — 3,5-метровая скульптура в форме гнезда, сплетённого из ивовых прутьев, которая поёт голосами птиц и излучает тёплый свет. Скульптура транслирует идею Земли как общего дома для всех живых существ.

На лестничном спуске к Егошихе у Северной дамбы будет построена «Живая тропа» от художников из студии Lite Light. Каждый шаг по тропе будет отзываться светом и звуком. «Живая тропа» говорит о том, как человек и среда взаимно влияют друг на друга, напоминает о ценности личного присутствия в общем пространстве.

Экотропа, где будут установлены инсталляции, будет работать с 12:00 до 23:00. В ночное время экосистема будет восстановиться от воздействия человека.

Андрей Михайловский, куратор фестиваля «Просвет»:

— Мы активно консультируемся с экологами и подбираем такие инсталляции, которые деликатно вписываются в лесопарковую зону. Художники покажут природу Перми в новом свете и напомнят, что город — это экосистема, где человек делит среду обитания с растительным и животным миром.

Тема «Просвета» этого года — «Парки будущего». Фестиваль пройдёт 29 — 31 августа на Заводе Шпагина и в Театральном сквере. В программе, по традиции, масштабный маппинг на фасаде Пермского театра оперы и балета, а также световые инсталляции, лазерные шоу и звуковые пейзажи.

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