Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Перед музеем PERMM появилась световая инсталляция Киберцветок установлен в содружестве с фестивалем «Просвет» Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM

На площади перед музеем PERMM расцвел космический киберцветок Florpass с планеты XR-217. Интерактивная аудиовизуальная инсталляция, созданная студией медиахудожников Panterra, будет находиться на этой площадке в течение двух месяцев.

Пресс-служба музея характеризует цветок как «завораживающее футуристическое зрелище». Гигантская световая инсталляция Florpass символизирует синтез природы и передовых технологий. При его создании российская группа мультимедиа-артистов — неоднократные участники пермского фестиваля «Просвет» (0+) Кира Борисова, Павел Недостоев и Виктория Строй — черпали вдохновение в произведениях Айзека Азимова и Роберта Шекли. По замыслу авторов, цветок — это артефакт, привезённый космическими археологами с планеты XR-217. Реагируя на изменения окружающей среды, Florpass меняет цвет и интенсивность свечения, создавая ощущение живого организма, а также издаёт «инопланетные» звуки. Как утверждает Panterra, Florpass — это не только красивый арт-объект, но и напоминание о важности устойчивого развития, прогресса и инноваций.

Впервые инсталляция Florpass — паукообразный стебель, увенчанный бутоном из матовых пластиковых лепестков — была представлена в 2023 году в парке «Зарядье» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030».

Наиля Аллахвердиева, директор музея современного искусства PERMM:

— Я очень рада представить пермскому зрителю невероятно красивую светодинамическую скульптуру Florpass российской команды медиахудожников Panterra. В течение двух месяцев удивительный киберцветок высотой около 4 метров будет каждый вечер «расцветать» перед фасадом музея PERMM. Florpass — первый тест реализации паблик-арт-проекта на новой территории музея и первый совместный проект с командой фестиваля «Просвет». Цветок органично вписан в музейный контекст через свою гибридность, соединяющую технические и природные образы в одно целое. Очень надеюсь, что Florpass станет своеобразным маяком, приглашающим заглянуть в PERMM.

В аннотации от группы Panterra сказано:

«Flora — латинский термин для обозначения растений и цветов, это слово символизирует природу, жизнь и красоту. Цветок представляет собой идеальное сочетание органической формы и бионической структуры. Pass — путь или переход; этот элемент в названии инсталляции символизирует путешествие киберцветка через космические пространства от его родной планеты до Земли, а также отражает переход зрителя от привычного восприятия мира к новому, более глубокому и всеобъемлющему пониманию нашего места во Вселенной.

Цветок был найден на планете XR-217, где он растёт на полях, усыпанных сотнями таких же биолюминесцентных цветков. Планета XR-217 известна своими уникальными условиями: три солнца, высокий уровень радиации и экстремальные температурные колебания».

Florpass в Перми будет цвести до начала февраля 2025 года.

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